Arsenal y Atlético de Madrid buscan la final de la Champions: dónde y a qué hora ver el partido

El ganador de esta serie disputará la final del torneo de clubes más importante del mundo ante el vencedor del encuentro entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain.

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Arsenal y Atlético de Madrid buscarán este martes 5 de mayo su paso a la final de la Champions League 2025/26, en un partido que se jugará en el Emirates Stadium, en Londres.

En el duelo de ida, disputado en Madrid, ambos equipos empataron a un gol por lado, con goles de Viktor Gyokeres para los británicos y de Julián Álvarez para los hispanos, ambos a través de lanzamientos penales.

El ganador de esta serie disputará la final del torneo de clubes más importante del mundo ante el vencedor del encuentro entre el Bayern Múnic

Dónde y a qué hora ver al Arsenal frente al Atlético

De acuerdo con lo programado, el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid por la primera semifinal de la Champions League se disputará a partir de las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT), y contará con el arbitraje del alemán Daniel Siebert.

De acuerdo con lo observado en la última práctica del equipo que adiestra Mikel Arteta, Arsenal formaría con David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

Por su parte, el cuadro que dirige Diego Simeone saltaría a la cancha con Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Este partido se podrá ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y ESPN, y también está la alternativa de seguir la transmisión de manera online en el servicio de streaming Disney+ Premium.