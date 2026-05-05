El malestar de RN con Poduje: Balladares acusa que “sus formas no son las correctas”

El “estilo Poduje” sigue generando reparos en Renovación Nacional. Así lo manifestó este martes la presidenta y senadora del partido, Andrea Balladares, luego de la discusión entre el titular de Vivienda y los parlamentarios de la Región del Biobío, que obligó incluso a La Moneda a excusarse.

Con anterioridad, el secretario de Estado ya se había envuelto en cruces con otras figuras de RN, como la presidenta del Senado Paulina Núñez, quien le reprochó haber discutido con el senador Alfonso De Urresti (PS) en momentos en que el Ejecutivo busca apoyos para la Ley de Reconstrucción. La controversia, además, incluyó la salida de dos funcionarios cercanos a Núñez en el Minvu.

En conversación con T13 Radio, Balladares abordó el comité político del lunes, en el que se discutió, por ejemplo, el cuestionamiento que hizo Squella al jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, por la filtración de los oficios de Hacienda y las funciones propias del Ministerio del Interior que éste estaría ejecutando, como la coordinación interministerial.

“Esto ya lleva días de mucha discusión pública. Creo que efectivamente cuando las diferencias o conflictos generan este nivel de ruido y opacan la acción del Gobierno, es un minuto en que hay que tomar acciones. El Comité Político es la instancia de coordinación, a mí me pasa en particular, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, primero, que hay un rol claro del ministro del Interior en la coordinación política, del equipo del gabinete político también. Hay un rol ahí tanto legal como de funciones”, reconoció Balladares.

Los señalamientos a Poduje

A renglón seguido, Balladares apuntó contra las controversias que ha protagonizado el ministro Iván Poduje. “Fue una situación compleja la semana pasada, no solo con nosotros, sino con varios parlamentarios más, con otros ministros, y creo que las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas. En la vida y en la política las formas importan y creo que eso, de nuevo, ha generado problemas al Gobierno, lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo”, reflexionó.

“El ministro Poduje tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para las familias en Chile, la reconstrucción, y por su forma, terminamos más hablando de lo que dice que de lo que se está haciendo. Él genera un entorpecimiento y puede generar que esto finalmente haga que la gestión se vea ralentizada, que no se puedan hacer las cosas con la celeridad que se necesita en algo tan sensible como Vivienda”, acusó.

“Yo espero que efectivamente el ministro Poduje entienda que estas no son las formas para actuar en política, ni en la vida. Las formas importan tanto como el fondo”, reiteró.