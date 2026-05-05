A qué hora comenzará la lluvia en la Región Metropolitana este miércoles 6 de mayo

Se espera que el fenómeno meteorológico se presente acompañado de intensas rachas de viento, las que podrían alcanzar hasta los 60 km/h.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que este miércoles 6 de mayo volverá la lluvia a la Región Metropolitana, la que se mantendría al menos hasta la mañana del jueves.

De acuerdo con lo informado por la DMC, las precipitaciones se presentarán este martes entre las regiones del Biobío y Magallanes, y se desplazarán hacia el norte, hasta llegar a Santiago.

Además, se espera que el fenómeno meteorológico se presente acompañado de intensas rachas de viento, las que podrían alcanzar hasta los 60 km/h.

De igual forma, el reporte apunta que existe la posibilidad de que también se produzcan tormentas eléctricas, principalmente en los sectores precordilleranos.

A qué hora comenzará la lluvia en la Región Metropolitana

Según dio a conocer la DMC, se espera que la lluvia se inicie en horas de la tarde en la Región Metropolitana.

Por su parte, el portal meteorológico Accuweather detalló que las precipitaciones comenzarían a caer a eso de las 15:00 horas, y se mantendrían hasta la madrugada del jueves.

Esta última información la ratificó el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, quien puntualizó que la lluvia “llegaría a algunos de los sectores de la región Metropolitana a eso de las dos o tres de la tarde, y para las tres o cuatro de la tarde ya estará precipitando en gran parte de la Región Metropolitana“.

Se estima que las precipitaciones podrían alcanzar entre 10 a 18 milímetros en el centro de Santiago, mientras que en otros sectores superarían los 25 mm.