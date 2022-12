VIDEO – Filtran dura charla del DT de Francia en el entretiempo de la final del Mundial de Qatar

21 de Diciembre de 2022

Didier Deschamps desató su furia en contra de sus jugadores por la forma en la que se presentaron ante Argentina, en una queja que fue compartida por el delantero Kylian Mbappé.

Compartir

Medios franceses filtraron durante este miércoles la dura charla entregada por el director técnico de la selección de fútbol de Francia, Didier Deschamps, en el entretiempo de la final del Mundial de Qatar ante Argentina, la que los galos terminaron perdiendo en los penales.

En el registro se pudo ver cómo el entrenador se descarga contra sus jugadores, quienes cerraron el primer tiempo con un marcador 2-0 en contra, con los goles de Lionel Messi (de penal) y de Ángel Di María.

“Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!“, enfatizó el francés.

Deschamps también remarcó la diferencia de su actitud en comparación con la de los argentinos, quienes buscaron ganar el partido desde el primer minuto. “Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!“, expresó.

El mensaje de Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé se sumó a su entrenador e intentó motivar a sus compañeros, recordándoles que estaban jugando la final de la Copa del Mundo.

“Es el partido de nuestras vidas. Esto es solo cada cuatro años. No lo podemos hacer peor que en este primer tiempo. Volvemos a la cancha y podemos remontar“, manifestó en su mensaje.

El jugador del PSG fue clave para que el cuadro francés lograra remontar y llevar el encuentro al alague y a la definición a penales, donde los albicelestes mostraron una mayor eficacia que les permitió quedarse con el título.