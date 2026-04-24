Matthei saca al pizarrón a Quiroz por propuesta de recorte de alimentación escolar: “Con eso no se juega”

Ante la polémica, Jorge Quiroz aseveró que será el Mineduc el que finalmente decidirá si se continua entregando alimentos a los estudiantes.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia, instó a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, que explique la propuesta de la cartera de descontinuar una serie de programas del Ministerio de Educación, entre los que se encuentran el Plan de Alimentación Escolar y el Plan de Reinserción Escolar.

El Plan de Alimentación Escolar da comidas a alumnos de educación prebásica, básica, media y de adultos, que estén en desventaja social, económica, psicológica o biológica.

Esta iniciativa generó una serie de reacciones en su contra, entre las que destacó la ex candidata presidencial de Chile Vamos.

“En los anexos, la Dipres propone como recomendación descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”, indicó Evelyn Matthei en redes sociales.

Más duro fue la oposición, ya que el secretario general del PPD, José Toro, declaró que “el hambre no es una variable de ajuste. Este gobierno ha decidido eliminar, descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, que, para muchos, es la única comida del día. Más del 60% de los programas del Ministerio de Educación están siendo condicionados a ser eliminados o recortados”.

“Esto es importar un modelo que nos recuerda a lo ocurrido en la dictadura. Desde ahora, el ministro Quiroz no es un interlocutor válido para tramitar ninguna reforma”, agregó Toro.

La respuesta de Jorge Quiroz ante las críticas

Ante la polémica, el aludido Jorge Quiroz expresó que “lo único que se ha enviado es un oficio en el contexto de las correcciones de gastos que siempre hay que hacer. De hecho, lo envía Direcon todos los años. Y en ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es que estos son los programas que se evaluaron mal”.

En esta línea, el titular de Hacienda puntualizó que se trata de una recomendación, es decir están “dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro, pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa, es un oficio y todavía no está el decreto de ajuste de gastos”.

Si bien Quiroz apuntó que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”, finalmente precisó que será el Ministerio de Educación el que tenga la última palabra.

“Eso lo decide el Mineduc finalmente si lo adopta o no. El Mineduc tiene que decidirlo y todo esto en el contexto de un volumen de ajuste de gasto que hay que hacer”, argumentó.