Las autoridades indicaron que estas reformas buscan “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una serie de medidas destinadas a agilizar los procesos de pena de muerte a nivel federal, incluyendo la ampliación de los métodos de ejecución para incorporar el pelotón de fusilamiento.

La iniciativa se enmarca en un cambio de política impulsado bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump, revirtiendo parte de las restricciones implementadas durante la administración de Joe Biden.

Según el fiscal general interino, Todd Blanche, “la administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”.

Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”.

Departamento de Justicia de EE.UU. amplía métodos de pena de muerte e incluye fusilamiento

El nuevo protocolo contempla también la readopción del uso de pentobarbital como agente en la inyección letal, método utilizado durante el primer mandato de Trump. Además, se plantea incluir alternativas como el pelotón de fusilamiento, actualmente permitido en los estados de Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah.

El Departamento señaló que estas reformas buscan “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir significativamente el tiempo entre la condena y la ejecución. Entre las medidas adicionales se incluye la simplificación de procedimientos internos y la posible limitación de las peticiones de clemencia hasta que se hayan agotado las instancias judiciales principales.

Las autoridades también estudian ampliar la infraestructura existente, incluyendo la reubicación o expansión del corredor de la muerte y la posible construcción de nuevos centros de ejecución para permitir una mayor diversidad de métodos.