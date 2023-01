Ataúd y seguimiento en su hogar: Nicolás Maturana deja Cobreloa tras ser amenazado de muerte

9 de Enero de 2023

La situación en Calama se ha hecho insostenible para el ex volante de la U y Colo Colo.

En medio de las conmemoraciones por el aniversario 46 de la institución, Cobreloa no puede alejarse de los problemas. Tras una campaña donde estuvo a punto de conseguir su anhelado ascenso a Primera División, el futuro de algunas de sus figuras sigue siendo una incertidumbre.

Eso ocurre con Nicolás Maturana, quien se desempeña en el cuadro de Calama desde 2020. El zurdo fue uno de los puntales del equipo durante la última temporada; sin embargo, asegura que su vida cotidiana se ha visto alterada gravemente por episodios que motivaron su alejamiento del club.

“En Calama está tu ataúd… En una hora te hago mierda, no necesito más”, fueron algunos mensajes que ha recibido el futbolista.

“Estoy súper asustado. Si me voy, no se preocupen, ya aguanté mucho. Esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último. Ya me cansé de amenazas. Me aburrí de que me traten tan mal y yo entregándolo todo por el club. Es mucho, mucho. Desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”, contó el mediocampista.

“No son audios nada más, fueron a mi edificio a amenazarme. No pudieron entrar, porque el conserje no los conocía, pero se pasearon por el estacionamiento y me mandaron fotos de donde vivía. Es grave y lamentable. Es clara la señal, sé de donde viene, pero no daré nombres, la gente lo sabe. Quieren que me vaya y lo voy a hacer”, agregó el ex Universidad de Chile y Colo Colo.

Maturana pidió salir a préstamo y en Cobreloa aseguran que estudian acciones legales tras la denuncia que realiza el volante. La ANFP, además, prestará asesoría.