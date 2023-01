La honestidad brutal de Fabián Castillo, nuevo refuerzo de Colo Colo: “Llego en un momento no muy bueno”

16 de Enero de 2023

El delantero colombiano llegó a Chile para sellar su incorporación al cuadro albo.

El delantero colombiano Fabián Castillo llegó este lunes a Chile para sellar su incorporación a Colo Colo, admitiendo con una honestidad brutal que actualmente no está pasando por el mejor momento de su carrera.

A su arribo a Santiago, el extremo procedente del Xolos de Tijuana de México mostró su entusiasmo por incorporarse al cuadro albo, donde deberá cumplir la misión de reemplazar al uruguayo-peruano Gabriel Costa en su posición.

“No lo pensé en venir, dije que sí, es un club muy grande, el más grande de Chile. Gustavo Quinteros me tuvo como rival en México. Ya me conoce. Estoy feliz de que me haya seleccionado a mí“, afirmó.

Consultado por su nivel de juego, el futbolista admitió que “llego en un momento no muy bueno, esta es una linda oportunidad para volver a ser ese jugador que la gente conoce y que le gusta ver jugar”, afirmó.

“A todo extranjero que llega a cualquier país se le exige. Vengo con expectativas muy altas. Trataré de dar lo máximo y adaptarme lo más rápido posible a lo que es la liga y el club. No conozco mucho del fútbol chileno”, manifestó.

La carrera de Fabián Castillo

Fabián Castillo nació en Cali, Colombia. Tiene 30 años y debutó en Deportivo Cali durante la temporada 2010.

Desde sus inicios el ariete demostró que su principal cualidad era la velocidad, la que lo llevó a ser considerado por varios equipos durante su carrera.

El cafetalero cuenta con pasos en el FC Dallas de Estados Unidos y el Trabzonspor de Turquía. El resto de su trayectoria la desarrolló en la liga mexicana, militando en clubes como Querétaro y Juárez. En el Tijuana tuvo tres etapas distintas, siendo la última la del cierre del año 2022.