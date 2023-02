Maravillado: la leyenda Thierry Henry sigue soñando con Alexis Sánchez

13 de Febrero de 2023

Las presentaciones del delantero tocopillano en el fútbol de Francia tienen impresionados a los especialistas y ex figuras internacionales.

Luego de ser ovacionado tras su presentación frente al PSG de Lionel Messi y Neymar, Alexis Sánchez continuó siendo figura con su excelente nivel en el fútbol de Francia. El sábado, por la fecha 23 de la Ligue 1, el “Niño Maravilla” convirtió los dos goles del Olympique de Marsella en la victoria por 2-0 sobre Clermont.

De penal y de cabeza, el tocopillano llegó a nueve conversiones en la liga (suma otras cuatro en la Copa de Francia y la Champions League) y su escuadra trepó hasta la segunda posición con 49 unidades, cinco menos que el poderoso elenco parisino.

En este escenario favorable, el goleador histórico de la Roja sigue muy vigente en el fútbol europeo, a tal punto que una de las leyendas internacionales de este deporte se tomó un tiempo para elogiar al único chileno que sigue haciendo noticia en la élite.

“En el Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es un jugador de calidad, pero en el Inter yo me había dicho ‘ha empezado a declinar’… Sin embargo, honestamente, ahora en Marsella…”, expresó Thierry Henry, campeón del mundo de 1998, histórico de los “Gunners” y de la selección francesa.

“Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba corriendo en una cinta, haciendo sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo y se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo”, agregó el ex delantero en Amazon.

Otro campeón mundial lo elogia

Las últimas presentaciones de Alexis Sánchez en Francia han sido motivo de análisis. El entrenador Igor Tudor lo ha posicionado como centrodelantero con apoyo por ambas bandas y esta receta ha tenido resultado a pesar de su 1,69 metros de estatura.

“Se ha adaptado perfectamente al juego de Tudor, es el más importante del equipo. Ha sido muy eficaz y decisivo desde el comienzo de temporada. Trabaja para el equipo, es un líder en la lucha”, dijo Bixente Lizarazu, monarca mundial con los galos.

El próximo desafío de Alexis Sánchez y su escuadra es el domingo frente a Toulouse, elenco donde ha destacado otro chileno, Gabriel Suazo. El ex capitán de Colo Colo suma cuatro presentaciones en su nueva institución y ha convencido a su cuerpo técnico e hinchas.