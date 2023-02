Influencers, Miami e inmobiliarias: los proyectos de “Pepe” Rojas tras anunciar su retiro

15 de Febrero de 2023

El ídolo de Universidad de Chile se sumó a Matías Fernández como los campeones de América que oficializaron en las últimas horas su alejamiento del fútbol profesional.

Horas antes de que Matías Fernández anunciara su retiro del fútbol, José “Pepe” Rojas había hecho lo mismo. El emblema de Universidad de Chile, campeón de América en 2015 y mundialista de Brasil de 2014, dejó la actividad profesional después de dos décadas de carrera y una última experiencia en Curicó Unido, donde fue parte del histórico plantel que clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.

“Sólo puedo decir que lo transitado es motivo de orgullo. Gracias por la calidad humana de todos los equipos que me abrieron sus puertas para desarrollarme como deportista, a cada compañero con quien compartí en un camarín, técnicos y dirigentes. Gracias a los hinchas que me recibieron siempre con mucho respeto en cada cancha del equipo al cual defendí”, fue parte de su mensaje de despedida, donde también recuerda a su padre fallecido.

“Besos al cielo por haberme ayudado a lograr este gran sueño, te llevo en mi corazón, papá”, escribió el “Pepe” en sus redes sociales.

Rojas deja el fútbol con 10 títulos en la U (incluida la Copa Sudamericana 2011) y el que pudo conseguir con la selección chilena de Jorge Sampaoli en 2015.

Sus proyectos y una nueva vida

A cuatro meses de cumplir los 40 años, el ahora ex defensor proyecta su vida fuera de Chile, específicamente en Miami, Estados Unidos, donde ha podido cotizar propiedades y evaluar la apertura de una tienda con su esposa.

En concreto, Pepe Rojas compartió en LUN sus planes inmediatos: “Empieza otra parte de mi vida. Uno de los proyectos más avanzados es instalarnos con una productora ligada a influencers. También hacer eventos enfocados en ese nicho. Tengo unas inversiones en bienes raíces y en una inmobiliaria que es un proyecto que está en marcha y que está centrados en terrenos en Chiloé”.

“Tengo que hacer el curso de entrenador y estudiar para ser director deportivo. No es que ahora me vaya a dedicar a algo relacionado con el fútbol, pero en algún momento nos vamos encontrar y tengo que estar preparado”, complementó el ex capitán de Universidad de Chile.