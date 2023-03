The Best desató una “guerra” digital entre Lionel Messi y Karim Benzema

1 de Marzo de 2023

El goleador del Real Madrid no está de acuerdo con el galardón que recibió el argentino.

La última elección en los premios The Best de la FIFA que se realizaron en Francia sigue teniendo repercusiones a nivel internacional. Lionel Messi del Paris Saint Germain (PSG) y la selección de Argentina se adjudicó el premio al mejor futbolista del mundo en 2022 tras imponerse en una terna que completaban su compañero de equipo Kilyan Mbappé y el goleador del Real Madrid, Karim Benzema.

Este último no estuvo presente en la ceremonia por lo que se esperaba alguna reacción después del galardón que volvió a recibir el “10” trasandino tras adjudicarse la Copa del Mundo.

El goleador francés utilizó su cuenta de Instagram para sacar a relucir todo lo ganado durante la temporada con el conjunto “merengue” y la selección de Francia, a la que no pudo defender en Qatar 2022 por una lesión que lo marginó a pocos días del debut de su país.

Sus marcas personales que comienzan con 63 goles y 21 asistencias:

La respuesta de Messi

Lionel Messi no es tan fanático de las redes sociales, pero dos imágenes que compartió durante este miércoles se convirtieron en una respuesta certera al cuestionamiento virtual que realizó Karin Benzema a la elección del The Best.

El capitán argentino compartió dos imágenes con la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final del último certamen planetario.