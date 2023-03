“Nole” arma un lío: políticos intervienen para que Djokovic pueda entrar a EE.UU. sin vacunas

4 de Marzo de 2023

El serbio nuevamente enfrenta una polémica por su rechazo a la inoculación contra el COVID-19.

Novak Djokovic sigue siendo el único jugador entre los 100 mejores del ATP Tour que no se ha vacunado contra el Covid-19. Esta decisión que ha mantenido en el tiempo lo ha privado de participar en grandes torneos y de aumentar las ganancias que entran a su cuenta corriente. El último problema que enfrenta el número 1 del mundo es su participación en el Masters 1.000 de Indian Wells que se disputará del 6 al 19 de marzo en California.

La noticia la dio a conocer el político del Partido Republicano, Rick Scott. “Nos han dicho que el departamento de seguridad acaba de rechazar la solicitud de exención de vacunas de Novak Djokovic, lo que le hace inelegible para competir la próxima semana en California y la siguiente en Miami. Joe Biden debe arreglar esto ahora, otorgar la exención y permitirle competir en los Estados Unidos“, expresó el senador del estado de Florida.

“Le escribimos para instarlo a que conceda la exención solicitada, que es necesaria para permitir que el señor Djokovic compita en el torneo de tenis profesional Miami Open que se llevará a cabo en nuestro estado natal de Florida a partir del 19 de marzo de 2023″, fue el mensaje que Scott y Marco Rubio le enviaron al mandatario estadounidense.

Por ahora, “Nole” sería la gran ausencia de estos importantes torneos del inicio de temporada. De hecho, hace unos días comentó que avisará con tiempo en caso de que se confirme su alejamiento por las medidas sanitarias que se imponen en EE.UU.

“Sea cual sea la decisión, se sabrá antes del sorteo. Si no se me permite, me retiraré, por supuesto, antes del mismo”, comentó el serbio hace unos días.

El llamado a la Casa Blanca

“Es obvio que el único problema es que todavía no puede entrar a Estados Unidos. Sería bueno que esas medidas se levantaran un poco antes y tenerlo aquí. Deberíamos darle una oportunidad. Esperemos que sea aquí. En mi opinión, sería una gran pena que no estuviera”, dijo el director de Indian Wells, Tommy Haas.

“Novak Djokovic es uno de los mejores campeones que ha visto nuestro deporte. La USTA y el US Open tienen la esperanza de que Novak tenga éxito en su petición de ingresar al país y que los fanáticos puedan verlo nuevamente en acción en Indian Wells y Miami”, apoyaron desde la organización del Abierto de Estados Unidos.