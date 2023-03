Lizardo Garrido recuerda los días más complejos de la leucemia: “Les dije a mis hijos que no quiero más guerra”

13 de Marzo de 2023

El ex futbolista de Colo Colo contó que el apoyo de su familia y el cariño de los hinchas lo llevó a acceder al tratamiento.

Ex futbolista Lizardo Garrido, conocido también como el Chano Garrido, recordó los complicados momentos que vivió luego de saber que sufría leucemia, enfermedad que actualmente se está tratando luego de ser sometido a un trasplante de médula de su propia hija.

Durante su participación en el programa De Tú a Tú en Canal 13, el integrante del plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991 relató el momento en el que conoció su diagnóstico, reconociendo que pensó en irse a su casa para seguir solo con cuidados paliativos.

“Cuando me dijeron cáncer a la sangre ahí me desmoroné y me caí (…) Les dije a mis hijos que no quiero más guerra. Les dije que iba a hablar con el doctor para que me mandara para la casa con algo paliativo”, contó.

Garrido afirmó que no quería que su familia pasar lo mismo que sufrió tras el fallecimiento de su esposa Myriam, ocurrida en 2018.

“No me daba el cuero para estar acá nuevamente, otra vez toda la historia de Myriam en la clínica. Les dije a mis hijos que yo no me quería tratar, no quería sufrir. Ellos me dijeron: Si tú quieres esto, te lo respetamos”, dijo.

Finalmente el ex defensor cambió de opinión y aceptó tratarse, principalmente por el cariño recibido. “No dimensionaba lo querido que era. Me llegaban 600, 700 WhatsApps diarios, mensajes de todo el país. Hasta el día de hoy no puedo creer el amor de todos”, expresó emocionado.

El control de su enfermedad

Lizardo Garrido también detalló cómo está sobrellevando la leucemia, agradeciendo la acción de su hija María José, quien se sometió al trasplante de médula que permitió avanzar con el tratamiento de células madre.

“Ella me prolongó la vida”, relató el Chano, agregando que “yo le dije al doctor que si esto le iba a hacer daño a ella o a su hija que le estaba dando pecho, no lo hiciéramos”.

Según contó, su enfermedad la tiene bajo control actualmente. “Ahora estoy súper controlado, con médico, con quimio en pastillas, todos los días. Me siento mejor, aunque hay días en que no me puedo levantar y no tengo ganas de nada. No tengo células cancerígenas en mi médula, pero esto me tiene súper invalidado”, indicó acerca de su estado actual, agregando que el tratamiento lo tiene “tiritón por los temblores, tomo 12 pastillas”.

“Yo creo que di la lucha, di la batalla por mi familia, mis amigos, por los mensajes que me daba la gente. Hay que tener aguante para soportar estas cosas que me han pasado”, sostuvo.