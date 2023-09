El descargo de Jorge Vilda tras ser despedido como entrenador de la Selección Femenina de Fútbol de España

6 de Septiembre de 2023

Según explicaron, su salida se debe a cambios estructurales dentro de la Federación Española de Fútbol.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este martes que el entrenador Jorge Vilda fue despedido, a solo dos semanas de haber consguido la Copa del Mundo junto a la Selección Femenina de Fútbol.

A través de un comunicado, la entidad detalló que la decisión se debió a “una de las primeras medidas de renovación anunciadas por el presidente Pedro Rocha“.

Junto con eso, destacó su “intachable conducta personal y deportiva, siendo una pieza clave en el notable crecimiento del fútbol femenino en España”, descartando alguna falta del entrenador.

“Durante su extensa etapa (2015 a la fecha), Vilda ha sido promotor de los valores del respeto y la deportividad en el fútbol“, agregaron.

Jorge Vilda será reemplazado en la banca española por Montse Tomé, quien debutará este mes en la Liga de las Naciones de Europa.

Las declaraciones de Jorge Vilda

Horas después de confirmarse su despido, Jorge Vilda calificó de injusta la decisión que tomó la RFEF, en conversación con la radio deportiva española El Larguero.

“Estoy lo mejor que se puede estar después de ser nombrado campeón del mundo hace 16 días, luego hace 10 días de obtener una extensión de contrato por cuatro años, más el año que me quedaba, y luego de hoy ser despedido, lo que creo que es injusto“, declaró el ahora ex técnico de la selección femenina de fútbol de España.

Vilda detalló que fue comunicado de la decisión por el presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, entre otras personas, en una breve reunión, donde se argumentó que esto se debía a cambios estructurales.

“Después de 17 años en el fútbol femenino, después de todo lo que hemos logrado… Tengo la conciencia tranquila porque me he esforzado al 100% todos los días durante estos 17 años pero no entiendo la decisión y no creo que mereciera ser despedido”, continuó Jorge Vilda.

A pesar de no estar de acuerdo con el despido, aseguró que conversó con Montse Tomé, quien ocupará su lugar. “La he felicitado. Creo que se lo merece, creo que tiene la capacidad para hacer muy bien el trabajo“, indicó.