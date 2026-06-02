Diputado republicano defiende viaje al Caribe en semana distrital: “Yo trabajo de lunes a miércoles”

Leandro Kunstmann aseveró que tiene derecho a irse de vacaciones al Caribe en medio de su labor parlamentaria y acusó a Chile Vamos de filtrar el viaje a los medios.

AGENCIA UNO

El diputado republicano Leandro Kunstmann salió al paso de las críticas recibidas, tras conocerse que se fue de vacaciones al Caribe en medio de la reciente semana distrital, y defendió su viaje de placer.

En declaraciones entregadas al medio Noticias Los Ríos, el legislador indicó que tiene derecho a irse de vacaciones con su familia, además de recalcar que el viaje fue planificado con antelación.

“Yo hace cuatro años que prácticamente no tenía vacaciones. Aparte de ser político tenía un emprendimiento (…). Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100% todo el año“, planteó el diputado republicano.

El legislador oficialista también tuvo palabras para su labor en la Cámara de Diputados y acuso que “uno va a recibir críticas porque sí y porque no. Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo de parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”.

Junto con ello, Leandro Kunstmann aseveró que “yo creo que he sido en semana distrital el diputado más ha recorrido la región, por lejos”.

Pero además el parlamentario republicano dejó ver que sus vacaciones al Caribe fueron filtradas por diputados oficialistas, apuntando a Chile Vamos.

“Siempre va a haber alguien que va a criticar. Sé perfectamente quiénes son. Yo respondo por lo que yo hago. Yo puedo tener un montón de información en contra de parlamentarios de Renovación Nacional o de la UDI, pero no es mi estilo. Yo trabajo en forma transparente, me hago responsable de mi propio trabajo y de mis propios errores. Si el resto comete errores, yo no estoy para estar indicándolo. No me corresponde porque no es mi forma de trabajar”, argumentó.

Para finalizar, el diputado Kunstmann, quien alcanzó notoriedad por asegurar en la pasada campaña presidencial que Evelyn Matthei sufría “locura temporal”, recalcó que “tengo una trayectoria política intachable desde mi inicio”.