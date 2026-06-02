Arrau presenta Plan Operativo de Seguridad: son 39 acciones operativas y 25 proyectos de ley

Arrau precisó que uno de los principales aspectos de la estrategia será controlar e intervenir los barrios considerados peligrosos a lo largo de Chile, medida que se iniciará en los próximos días,

AGENCIA UNO

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, presentó ante el Senado el esperado Plan Operativo de Seguridad del Gobierno, el cual está integrado por 39 acciones operativas y 29 proyectos de ley, centrado en tres ejes de acción.

Tras su exposición ante los legisladores, el secretario de Estado declaró que “hoy estuvimos en una sesión contándoles sobre el plan operativo de seguridad pública. Un plan que se estructura en tres pilares: la prevención, el control y la institucionalidad, y en siete focos de gestión específicos con tareas, con fuerzas de tarea”.

Arrau precisó que uno de los principales aspectos de la estrategia será controlar e intervenir los barrios considerados peligrosos a lo largo de Chile, medida que se iniciará en los próximos días, apuntando que “tenemos identificada una lista preliminar. Es por factor de peligrosidad, de ocurrencia de delito. La verdad es que es bastante sencillo el criterio, los datos los tenemos”.

A esto se suma la protección de fronteras y rutas críticas; y el combate al crimen organizado, terminando con el reclutamiento; consolidar la institucionalidad del Ministerio de Seguridad; y restituir la legitimidad policial.

Control de cárceles y proyectos de ley: parte del Plan Operativo de Seguridad

El ministro de Seguridad Pública puso especial énfasis en el control de cárceles, con la creación de 20 mil nuevas plazas en recintos penales, especialmente centrado en los reos de alta peligrosidad.

Martín Arrau indicó que espera que en 2031 estén disponibles cinco cárceles de alta seguridad para este tipo de presos, como líderes de organizaciones criminales.

“Son celdas individuales, salen de su celda completamente esposados, tienen régimen de visitas restringido. Hoy día estamos hablando de criminales muy violentos, asesinos múltiples y líderes de organizaciones criminales”, argumentó.

En materia de proyectos de ley, el ministro Arrau indicó que hay iniciativas que ya están en tramitación, a los cuales se les fijará urgencia.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la que extiende de 12 a 24 horas la flagrancia; un proyecto que busca modificar el sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por un período mayor al actual; la Ley antiencapuchados; penalizar la pertenencia a grupos criminales; la iniciativa que permite el juicio oral en ausencia; modernización a la carrera de Carabineros; reforma a Gendarmería para incorporarla al Ministerio de Seguridad y cambios en la PDI para crear un escalafón de oficiales policiales investigadores en materias financieras y tecnológicas.

Asimismo, dijo que para el Ejecutivo es importante el proyecto sobre Registro Nacional de Vándalos; el proyecto de ley anti turbazos; la iniciativa que busca fortalecer la seguridad perimetral de las cárceles; seguridad en el Metro y las Reglas sobre Uso de la Fuerza (RUF), entre otras propuestas.