Tras revés judicial: Ministerio de Justicia apelará al fallo que frenó ampliación de Santiago 1

Desde el Gobierno enfatizaron que buscarán revertir esta resolución, señalando que “se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias”.

Desde el Ministerio de Justicia dieron a conocer que buscarán revertir la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago, la cual frenó el proyecto que busca ampliar la cárcel Santiago 1.

El ministro de la cartera, Fernando Rabat, junto con el subsecretario Luis Silva, señalaron que no cederán y llevarán esta pugna a tribunales superiores como la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema.

“En relación con la cuestión procesal del proyecto, corresponde a una resolución que hay con tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores”, sostuvo Rabat durante esta jornada.

Si bien para el Ejecutivo esta iniciativa consiste en una ampliación de Santiago 1, para la municipalidad no lo es y consideran que se trata de una nueva cárcel. En este marco, el secretario de Estado defendió el proyecto: “Existe ya un plan maestro en materia de estructura carcelaria. Lo que hemos realizado y lo que está en ejecución desde hace años atrás, es precisamente la ampliación de esa cárcel, como en otros lugares también a lo largo de Chile”.

A lo que añadió: “Quiero insistir en el diagnóstico que hemos señalado hace bastante tiempo. Hoy día tenemos una sobrepoblación penal y tenemos un hacinamiento muy alto en los distintos recintos penitenciarios, siendo Santiago uno de los que tiene mayor hacinamiento. Por lo tanto, en miras a lo que es el bien común, se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Este es el diagnóstico, y, por lo tanto, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema”.

La disputa por la ampliación de Santiago 1 continuará en tribunales superiores

Siguiendo en esa línea, el subsecretario Silva dijo en diálogo con Emol que “nosotros vamos a representar nuestros intereses como ministerio, porque estamos convencidos de que aquí estamos frente a una ampliación y no a la construcción de un recinto completamente nuevo”.

Lo anterior, considerando que la disputa se originó tras un requerimiento que presentó la Municipalidad de Santiago, conducida por el alcalde Mario Desbordes, el cual tiene el objetivo de paralizar las obras en este penal.

Sobre el jefe comunal, Luis Silva manifestó: “Yo honestamente en esto reconozco que él está haciendo lo que sus vecinos esperan que haga. Y por eso yo decía que me parece esta la manera más civilizada de resolver las diferencias que podemos tener”.

“Él sostiene que esto es la creación de un nuevo penal y nosotros sostenemos que es una ampliación. Me parece que habla bien de nuestro Estado de Derecho que este tipo de controversias se resuelvan en los tribunales y no por otras vías”, cerró.