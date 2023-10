Guarello pide indagar “sospechosa” expulsión de Marcelino: “¿Cachai lo que pasa con las apuestas?”

17 de Octubre de 2023

“¿Cachai lo que pasa con las apuestas? Acá dicen (en su chat) que Marcelino apostó un millón de dólares a la expulsión, todo es sospechoso”, agregó.

Juan Cristóbal Guarello tuvo duras palabras para Marcelino Núñez, quien se fue expulsado en apenas 10 minutos en cancha, en el marco de la vergonzosa derrota de Chile a Venezuela por 3-0.

El periodista deportivo cuestionó el accionar del volante nacional, que vio la roja tras tocar de manera indebida al árbitro del encuentro.

Ante esto, Guarello expresó en su programa La Hora de King Kong que “lo de Marcelino amerita una investigación, amerita una investigación, no puede ser, porque dijo ‘quiero que me echen, quiero que me echen’ (repitiendo el gesto de Núñez), no puede ser, ayayay. ¿Cuánto queda de este sufrimiento?”.

Pero Juan Cristóbal Guarello también apuntó al gesto de Ñúñez, “lo que hizo Marcelino no lo hace ni Messi, ni Neymar se atreve a hacer eso, no se agranda ni Neymar tanto, ni Cristiano en la liga árabe se atreve a hacer eso, qué horror”.