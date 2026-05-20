Arturo Vidal bajo la lupa: los detalles de la querella que enfrenta por presunta estafa a productora

Arturo Vidal enfrenta una nueva polémica, la cual tiene que ver con el presunto delito de estafa y apropiación indebida en el marco de un fallido documental.

Tras verse vinculado en un robo a una casa de cambio, causa que se cerró tras devolver el monto sustraído, Arturo Vidal enfrenta una nueva polémica, la cual tiene que ver con el presunto delito de estafa y apropiación indebida, luego de que una productora lo denunciara por no respetar un acuerdo al que habían llegado para realizar un documental sobre su vida.

De acuerdo a los detalles que entregó Alejandra Borda, abogada de la productora, sus representados se adjudicaron un proyecto audiovisual llamado “Arturo Vidal en primera persona”.

Para poder cerrar este proyecto, la productora tuvo que desembolsar más de 100 mil dólares. No obstante, el documental no se concretó, y además, el futbolista se habría adueñado de algunas ideas de la productora para usarlas en un podcast, según señala la querella.

“Mis representados se enteran de esta situación por la prensa, porque se lanzó con bastante publicidad el podcast de Arturo Vidal”, partió diciendo la jurista en diálogo con Mucho Gusto de Mega.

A lo que agregó: “Cuando se toma conocimiento de que en este podcast se iban a utilizar las mismas plantillas, los esquemas, las entrevistas que se habían planteado en el proyecto que realizó la productora, es que mis representados se comunican (con Vidal) y comienzan a increpar a sus representantes”.

Fue en ese momento en que se cortó la comunicación entre las partes, donde la abogada sostuvo que sus representados se percataron que “han sido estafados lamentablemente por el señor Vidal”.

Los perjuicios que acusa la productora

Borda explicó que durante la negociación se llevaron a cabo tres pagos, dos de ellos en diciembre de 2024 a “Haras Il Campione”, sociedad de Arturo Vidal, por cerca de 96 mil dólares.

Tras ello, en enero de 2025 hicieron un nuevo pago de 16 mil dólares, esta vez a Vibra Marketing SPA, empresa que manejaba su imagen por concepto de comisión. Además del dinero entregado al jugador, la letrada sostiene que también se adquirieron deudas operativas, por lo que sumando todos estos factores, el perjuicio total excedería los 200 millones de pesos.

“Nosotros consideramos que se dan los requisitos de la estafa. En primer lugar, por el engaño. Aquí hay cerca de un año de conversaciones y negociaciones entre Arturo Vidal y su equipo y mis representados”, expresó la abogad.

En este sentido, hizo hincapié en que “se les hace entregar la maqueta. Eso es súper importante, porque no se espera la firma de un contrato para comenzar a trabajar, sino que se les pide (a sus representados), bajo varios mecanismos de presión, que se les entreguen las maquetas”.

Respecto a esto, sostuvo que se le solicitó a la productora “que entregue el dibujo de cómo se iban a hacer las entrevistas, capítulo por capítulo, cuáles iban a ser los temas a tratar, cuáles iban a ser las personas de interés que se iban a entrevistar”.

Según denuncian, aquel trabajo habría sido copiado en el podcast que Arturo Vidal lanzó tiempo después con otro nombre y a cargo de otra productora.