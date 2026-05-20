Lluvia en Santiago: cuándo volverían a caer precipitaciones en la Región Metropolitana

Este fenómeno se podría hacer sentir durante la próxima semana, de acuerdo al pronóstico del tiempo de Santiago, Región Metropolitana.

La lluvia podría volver a Santiago durante la próxima semana, según indica el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana (RM).

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó cómo estará el clima en la zona central en los próximos días. En primer lugar se refirió a la temperatura que se registrará este jueves 21 de mayo, día feriado en conmemoración de las Glorias Navales.

“Cielos cubiertos al comienzo de la jornada. Nieblas generalizadas en Santiago, principalmente desde el centro hasta el poniente”, detalló el profesional, señalando que las extremas serán de 6°C y 18°C.

Para el viernes 22 se espera que nuevamente amanezca nublado, con neblina en algunos sectores, donde la temperatura oscilará entre los 7°C y 20°C. El panorama seguirá igual el sábado, con extremas de 7°C y 18°C”.

Respecto al domingo, Leyton expuso que “se vuelve a repetir el ingreso de nubosidad baja con nieblas matinales; 8°C y 17°C las temperaturas extremas”.

Cuándo podría volver la lluvia a Santiago

En cuanto a la próxima semana, el meteorólogo manifestó que existe una “mínima, pero mínima probabilidad de que este ciclo de ausencia de precipitaciones pudiese romperse en la Región Metropolitana”.

No obstante, aclaró que esto no se daría en la ciudad de Santiago, “sino que en el entorno poniente, provincia de Melipilla, también en la provincia de Maipo, al sur de Santiago”.

“Podría, y nada más que podría, ocurrir una precipitación muy débil el próximo miércoles 27 de mayo“, anticipó Leyton.

En este marco, insistió que solamente es una “probabilidad” que podría “romper este tremendo ciclo estable que hasta ahora solo se ha quebrado producto del desarrollo de la vaguada costera”.