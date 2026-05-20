Dueños de autos de lujo y narcotráfico: Indap entregó beneficios a personas sin cumplir requisitos

Contraloría además dio cuenta de la deficiente fiscalización en terreno por parte de la institución pública.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), destacando principalmente la entrega de beneficios a personas que no cumplían los requisitos.

El organismo puntualizó que se encontraron tres casos de beneficiarios de créditos de fomento que presentaban antecedentes vinculados a actividades ilícitas como cultivo de marihuana y usurpación de aguas.

Contraloría además detectó que Indap entregó estos créditos a personas que registraban vehículos de lujo avaluados en más de $128 millones o que contaban con capital propio superior a ese monto, “lo que contraviene las condiciones de elegibilidad”.

En tanto, otras 16 personas beneficiadas mostraban ingresos por actividades “distintas a la explotación agrícola, como remuneraciones, honorarios o arriendos, lo que no se ajusta al requisito que señala que, para optar a este beneficio, la principal fuente de recursos debe ser, precisamente, la actividad agrícola”.

A esto se suman 23 casos de individuos que recibieron créditos por más de $62 millones que no pudieron acreditar la tenencia legítima de los predios que declararon ante Indap.

Otra observación señala que 23 personas recibieron créditos por un total de $62.155.496 sin acreditar una forma de tenencia legítima de los predios declarados, figurando en su mayoría como “ocupantes” o bajo otras categorías no definidas, sin criterios claros para descartar eventuales irregularidades.

Contraloría también dio cuenta de la poca fiscalización de Indap, ya que de 566 créditos de corto plazo otorgados durante 2024, solo se realizaron 36 supervisiones en terreno, apenas un 6% del total, cifra inferior al 10% exigido por su propia normativa interna.