Martín y Catalina Vidaurre: los hermanos que le dieron las primeras medallas a Chile en los Panamericanos

21 de Octubre de 2023

Los ciclistas lograron Medalla de Plata en Mountain Bike en la primera jornada tras el inicio oficial de la cita deportiva.

Martín y Catalina Vidaurre fueron los encargados de entregarle a Chile las primeras medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los hermanos participaron durante la mañana y tarde de este sábado en Mountain Bike, en el formato Cross Country Olímpico (XCO), realizado en el Club Deportivo Universidad Católica, en la comuna Las Condes.

Para Martín fue un logro amargo. El ciclista era de una de las cartas para llevarse el Oro, pero un error en el tramo final lo relegó al segundo lugar, siendo superado por el canadiense Gunnar Holmgren. Una vez que cruzó la línea final, el deportista pidió perdón a los presentes, quienes de igual manera lo ovacionaron.

Aún así, logró superar lo alcanzado en los Panamericanos 2019, donde se quedó con el bronce.

Para Catalina, en tanto, fue toda una sorpresa, tomando en cuenta el difícil año que atravesó, luego de que hace meses le detectaran trombos en el pulmón. De hecho, en conversación con la prensa, calificó de “irreal” lo que estaba viviendo, sin poder creerlo.

“Fue un año muy difícil. Todavía no me la creo… Mucho más contenta de compartir la plata con Martín. Increíble. No podemos estar más contentos como familia”, dijo a la prensa tras la hazaña,

Familia de ciclistas

Martín y Catalina son hijos de Cristóbal Vidaurre, pionero en el ciclismo chileno, llegando a ser campeón cuando en el país ni siquiera exisitía una Federación. Pese al paso del tiempo, en 2022 logró ganar el Mundial Master.

Pero más allá de su carrera, ha sido un pilar fundamental en la carrera de sus hijos. “Me mantuve activo para acompañar a Martín y a la Catalina a hacer los circuitos antes de las carreras, para darles consejos, decirles en esta parte preocúpate de este detalle o en esta tienes que tomar agua u ojo con este sector“, dijo a La Tercera en febrero,

Al mismo medio, Catalina Vidaurre destacó que “él tuvo mucho que ver con todo esto, incluso cuando chicos nos llevaba en bici al colegio. Mi mamá también fue súper presente, apoyándolo en estas locuras. Todo comenzó siendo muy familiar, por eso me gustó tanto, pero también era algo que hacía una vez a la semana. Ya con 15 años como que dije que era algo para todos los días”.

Martín Vidaurre, por su parte, recalcó que “siempre fuimos una familia enfocada en el deporte. Yo crecí escuchando a mi papá hablar de motos, autos de rally y bicicletas. Siempre nos guiaron al deporte, pero todo cambió cuando me fui a Europa. Fue un salto súper difícil de hacer, fue tirarme a la piscina y realmente dedicarme a esto. Ese ambiente de familia me ayudó un montón y me sigue ayudando”.

Los triunfos de Martín y Catalina Vidaurre

Martín y Catalina Vidaurre arrastran varios triunfos en sus respectivas carreras como ciclistas. Él, por un lado, logró el bronce en los Juegos Panamericanos de 2019 y representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde quedó en el puesto 16º. Dicho cupo que alcanzó gracias a que consiguió el cuarto lugar en el Mundial Sub 23 de Ciclismo Cross Country.

En junio de 2021, Martín alcanzó el segundo lugar en el Campeonato Mundial UCI MTB de Leogang por la categoría de Cross Country Sub 23 y solo un mes más tarde​ logró el segundo lugar del Copa del Mundo UCI MTB U-23 en Les Gets.

Ese mismo año se coronó campeón mundial Sub 23 en Val di Sol y también obtuvo el primer lugar en la Copa del Mundo de Lenzerheide en Suiza, en la categoría Sub 23.

Catalina Vidaurre vive este año el último en la categoría Sub 23. En 2017 se quedó con el bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Al año siguiente, en los Panamericanos de Mountain Bike se quedó con el bronce en la categoría Junior Damas.

El 2021, en el Panamericano de Mountain Bike integró el Team Chile en la prueba de relevos mixta donde se quedaron con la Medalla de Plata.

En 2022, en los Juegos Sudamericanos de Asunción quedó en quinto lugar en el Cross Country Olímpico con un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 30 segundos.