Patinador brasileño pide respeto tras empujar a Emanuelle Silva y arrebatarle la opción al oro

6 de Noviembre de 2023

El patinador brasileño Guilherme Abel Rocha está en el centro de la polémica, luego que fuera descalificado en la final de 500m + distancia masculino de patinaje de velocidad de Santiago 2023, tras empujar al chileno Emanuelle Silva.

Y es que Rocha empujó en plena competencia al chileno Silva, lo que hizo que llegara en el último lugar, pero los jueces decretaron que recibiera la medalla de bronce, mientras que se determinó la descalificación del brasileño.

Esto hizo que el deportista extranjero recibiera una serie de mensajes en su contra en redes sociales, por lo que las cerró para evitar más acoso, lo que hizo que el propio Emanuelle Silva saliera en su defensa.

“Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”, indicó el deportista chileno.

Silva recalcó que el patinador brasileño “lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”.

Por su parte, el propio Rocha sacó la voz en su cuenta de Instagram, donde pidió respeto para su persona, pero sin pedir disculpas por su cuestionado actuar en contra de Emanuelle Silva.

“Después de todo lo que aconteció, quiero pedirles respeto. Recibí muchos mensajes y amenazas por culpa de una situación que aconteció en una prueba. Fue mal explicada, fue malinterpretada por algunos”, indicó Guilherme Abel Rocha.

Rocha agregó que “quiero hacer una reflexión sobre los deportes, sobre ese respeto que tiene que haber de los atletas para los otros atletas, de los hinchas para los atletas, hasta de los atletas para los hinchas. Es una profesión ligada a eso, es un ecosistema muy grande y necesitamos ese respeto“.