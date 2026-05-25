Sindicato de Chuquicamata adelanta que no devolverá polémico bono: “No le debemos un peso a nadie”

El Sindicato 3 recalcó que “debemos estar tranquilos”, ya que en diciembre pasado alcanzaron la meta de producción de 243 mil toneladas de cobre.

AGENCIA UNO

El Sindicato 3 de Chuquicamata tuvo palabras para la postura de Codelco de pedir la devolución por cumplimiento de metas por USD 14,3 millones, luego que se descubriera una sobrestimación de la producción de 2025 por 27 mil toneladas de cobre.

Al respecto, la agrupación puntualizó que no entregará los dineros, que afectará principalmente a trabajadores de la División Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, en un promedio de $2 millones por funcionario.

En una declaración pública dirigido a sus integrantes, el Sindicato 3 recalcó que “debemos estar tranquilos”, ya que en diciembre pasado alcanzaron la meta de producción de 243 mil toneladas de cobre.

“Nos llegaron mensualmente los registros, correos y bonos, íbamos siguiendo el avance hacia el cumplimiento de la meta, y lo logramos gracias al compromiso y esfuerzo de cada uno de los trabajadores de la división (…) No había ninguna necesidad de poner más en la mesa, fuimos la única división que cumplió”, puntualizó la dirigencia.

Sobre la controversia por la sobrestimación de producción, el Sindicato 3 de Chuquicamata apuntó a la responsabilidad de la plana ejecutiva: “¿Alguien cree que el presidente ejecutivo Rubén Alvarado y su equipo de confianza ignoraban esta situación? No trabajadoras y trabajadores (…) aquí la responsabilidad la tienen las máximas autoridades de Codelco, no la tenemos los trabajadores ni los supervisores”.

En esta línea, reiteraron que “nuestra División Chuquicamata y en particular los trabajadores Rol A y Rol B, no tenemos responsabilidad alguna en esta situación”, recalcando que “los trabajadores no nos hemos embolsado ni un peso que no merecemos tener y vamos a ejecutar todas las acciones que van en línea de resguardarnos, y demostrar fuertemente que no le debemos un peso a nadie”.