Hacienda acusa “error” de gobierno de Boric en proyección de deuda pública para 2026-2030

El ministro Jorge Quiroz anunció la apertura de una indagatoria para determinar si efectivamente fue un error o hay existencia de dolo,

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, presentó el esperado Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026, acusando al gobierno de Gabriel Boric de “un error” en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030.

Según detalló el titular de Hacienda, en el informe correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, no se consideró deuda por USD 10.500 millones, lo que provocó la modificación de las proyecciones de ésta, que llegaría al 45,4% del PIB en 2028 y que culminaría con 46,5% del PIB en 2030.

“Cuando ustedes tienen ingresos y gastos, la consecuencia es un déficit y la deuda. Hemos detectado una inconsistencia sustantiva en la proyección de la deuda futura. En el IFP (Informe de Finanzas Públicas) del cuarto trimestre ven un aumento en los déficits proyectados de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en la deuda, que sube solo en 3 billones. Quedan debiendo 9 billones de pesos”, indicó Quiroz.

Ante esto, el ministro Jorge Quiroz anunció la apertura de una indagatoria para determinar si efectivamente fue un error o hay existencia de dolo, junto con recalcar que los antecedentes del Informe de Finanzas Públicas fueron validados por el Consejo Fiscal Autónomo.

Hacienda indicó que con esto, se modificó el déficit fiscal previsto para este 2026, pasando del 1,9% al 2,4% del PIB, ante una sobrestimación de los ingresos que se esperaba recaudar por Ley de Cumplimiento Tributario.