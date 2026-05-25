Pulp regresa a Chile: se presentará el próximo 8 de junio en el Movistar Arena

La banda liderada por Jarvis Cocker llega a nuestro país con un nuevo disco bajo el brazo.

AGENCIA UNO

Ya han pasado 3 años desde su última visita y con nuevo álbum bajo el brazo, Pulp regresa a Chile. Jarvis Cocker y su banda, ofrecerán un concierto en nuestro país el próximo 8 de junio en el Movistar Arena.

Con More, su primer álbum nuevo desde We Love Life (2001), Pulp hizo un impresionante regreso en 2025. Lanzado por Rough Trade Records, el disco surgió de una renovada cercanía al escenario y de la sensación de que el grupo aún tiene algo que decir. Producido por James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C.).

More combina la elegancia, ingenio y melancolía de Pulp con arreglos solemnes, cuerdas y una notable apertura emocional.

El primer sencillo, “Spike Island”, es una canción sobre la memoria, la proyección y la persistencia de las ideas. Grabado en solo tres intensas semanas en Londres, More es un álbum profundamente humano, creado sin el uso de inteligencia artificial y dedicado al fallecido bajista Steve Mackey.

Las entradas para el recital de Pulp en el Movistar Arena están a la venta en PuntoTicket, con precios que van desde los $40.000 a $60.000.