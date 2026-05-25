“No quería asumir la paternidad”: revelan relación de Jorge Constanzo con pequeña Isidora antes su muerte

Sobre el comportamiento del padre de Isidora, su pareja reconoció que “ingiere alcohol pocas veces al mes, pero en grandes cantidades”.

AGENCIA UNO

La pareja de Jorge Constanzo, imputado el delito de homicidio culposo, luego que la pequeña Isidora falleciera cayera desde el piso 11 de un edificio de Las Condes, dio cuenta de la relación con su hija de tres años.

“En cuanto a la relación de Jorge con Isidora, él no quería asumir la paternidad. De hecho, le pidió a Gloria que abortara, pero ella decidió continuar con el embarazo. Siempre me ha manifestado que se hace cargo de Isidora únicamente por obligación y debido a las demandas existentes”, indicó en su testimonio, dado a conocer por T13.

Sin embargo, dejó en claro que “durante el último tiempo ha demostrado una mayor cercanía y conexión con ella”.

Consultada sobre el comportamiento de Jorge Constanzo, dio detalles de lo sucedido la noche anterior de la muerte de Isidora.

“Acerca de cómo es Jorge, puedo decir que él ingiere alcohol pocas veces al mes, sin embargo, cuando lo hace, lo hace en grandes cantidades. En lo que respecta a la fiesta de anoche, era para celebrar mi cumpleaños, donde yo invité a 4 amigos y él invitó a 16 personas más. El quincho era hasta las 00:00 horas, entonces querían bajar al depto y yo le dije a Jorge que no, ya que yo sabía que el domingo tenía que estar con Isidora y él lo sabía, pero al negarme él se fue a la disco con sus amigos y yo me quedé en el departamento durmiendo hasta que me desperté cuando llegó aproximadamente a las 05:00 de la mañana”, precisó.