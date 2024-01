Jorge Almirón descarta vínculo con astrólogo de Boca acusado de secuestro de chilena

9 de Enero de 2024

Jorge Almirón rechazó que trabaje en Colo Colo con Giorgio Armas, acusado de secuestrar por cuatro años a su esposa chilena.

Jorge Almirón fue presentado como nuevo entrenador de Colo Colo y en la actividad se le consultó por su vínculo con Giorgio Armas, llamado el “astrólogo de Boca Juniors, quien fue acusado en su momento de secuestrar por cuatro años a su esposa chilena.

El caso del ciudadano peruano salió a la luz en 2022 cuando Viera Rivera detalló que, tras casarse con el astrólogo se fue a vivir con él a Perú tras quedar embarazada, donde no se le permitía llamar a su familia en Chile o dejar el departamento que compartían.

La chilena pudo ser liberada por la policía local luego que una vecina denunciara la situación, mientras Armas negó todas las acusaciones.

Tras esto, Giorgio Armas alcanzó notoriedad en Argentina, luego que asegurara que asesoró a Almirón durante la campaña que le permitió llegar a Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores.

“Como siempre lo digo, somos amigos. No es un detalle que me haya contratado. Soy hincha de Boca, así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar”, planteó a medios trasandinos.

Al respecto, el flamante DT de Colo Colo descartó cualquier tipo de vínculo o relación con el polémico personaje, aseverando en conferencia de prensa que solo conversó de manera telemática con el astrólogo.

“No tengo nada que esconder (…) este señor, cuando yo llego a Boca, me lo sugiere un directivo por una cuestión de energía. Yo lo llamo más por cábala, porque nosotros somos muy cabaleros. Lo llamé, hablé con él, hicimos un Zoom, me sacó una foto y con eso se hizo bastante viral. No tengo ninguna relación directa con esa persona, no lo conozco. Solamente fue una comunicación telefónica y eso trascendió”, aseveró a los medios.

Sin embargo, en momentos que se realizaba la presentación de Almirón, el astrólogo de Boca Juniors subió una foto en redes sociales a las afueras de la sala de prensa del Estadio Monumental.