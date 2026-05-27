El historial de nueva directora de Prodemu: trató de “washita ordinaria” a Antonia Orellana y se burló de salud mental de Boric

Las palabras de la nueva titular de Prodemu también tuvieron como destinatario el periodista Rafael Cavada, de quien tildó de “zurdo” y “operador político”.

El Ministerio de la Mujer informó que Jessica Flores es la nueva directora nacional de Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), pero su nombramiento no ha estado exento de polémica.

Esto, ya que la otrora concejal de Chiguayante tiene un nutrido historial en redes sociales, donde hasta días antes de su designación llamaba a promover una acusación constitucional en contra del ex presidente Gabriel Boric, a quien constantemente tildaba de “merluzo”.

Junto con ello, la nueva directora de Prodemu se burlaba de la salud mental del otrora mandatario: “Merluzo cada vez que veo éste video siento preocupación por tu salud psiquiátrica, por el bien de Chile, CAMBIA DE PSIQUIATRA!!..

“Pooooobre merluzo, haciéndole caso al psiquiatra, enfrentando a sus detractores, pero sin llorar ya!!!..”, es otro de los mensajes de Jessica Flores, quien los borró tras conocerse su llegada al Gobierno.

Los dardos de directora de Prodemu a Antonia Orellana y Rafael Cavada

Pero los miembros del gabinete de Gabriel Boric tampoco se salvaron, ya que también dedicó duras palabras a la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pidiendo su salida del cargo en innumerables ocasiones.

“RENUNCIA TOTI ORELLANA, A base de mentiras justifica lo injustificable. PATÉTICA!! Dejaron en el absoluto abandono la causa de Nabila Rifo”, indicaba el año pasado, apuntando: “Apareció la Toti Orellana, tratando de desviar y distraer la atención de la corrupción q envuelve a su gobierno. La Toti sabe que no cuenta con los votos para su ley de aborto, pero vale la pena vender humo. ¡¡Wuachita patética!!”.

Las palabras de la nueva titular de Prodemu también tuvieron como destinatario el periodista Rafael Cavada, de quien tildó de “zurdo” y “operador político”.