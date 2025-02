Gary Medel vuelve a casa tras 16 años de trayectoria internacional

17 de Febrero de 2025

El regreso de Gary Medel a Universidad Católica después de más de diez años marcó un emotivo momento para el fútbol chileno, y aquí te revelamos detalles de su trayectoria y logros.

El fútbol chileno celebra el regreso de uno de sus referentes históricos. Gary Medel, tras una extensa y exitosa carrera en el extranjero, ha vuelto a Universidad Católica, el club donde comenzó su camino profesional. Con una carrera que lo llevó a jugar en ligas de primer nivel como España, Inglaterra, Italia y Brasil, Medel ha dejado una huella imborrable en cada equipo por el que pasó.

Un regreso cargado de emoción

La presentación de Gary Medel con la camiseta de la UC se dio en un contexto especial. Luego de 16 años, el Pitbull volvió a pisar el césped del Estadio San Carlos de Apoquindo, siendo recibido con ovaciones por los hinchas cruzados.

“Estoy feliz en Católica, quiero aportar al club que me dio tanto y disfrutar del momento en la vuelta a Chile, de la gente. Me siento un privilegiado del cariño que me entregan en cada lado”, expresó el jugador tras su debut.

Medel debutó nuevamente con la UC en la derrota frente a San Luis de Quillota por 2-1, ingresando en el segundo tiempo. Pese al resultado, su ingreso al campo fue uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Trayectoria internacional de un referente

La carrera de Gary Medel ha sido un reflejo de perseverancia y entrega. Luego de salir de Universidad Católica en 2009, jugó en clubes de renombre como Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Beşiktaş, Bologna y Vasco da Gama. Con 161 partidos disputados con la selección chilena, se ha convertido en una de las figuras más representativas de la llamada Generación Dorada.

Palmarés destacado

Medel no solo ha sido un pilar en sus clubes, sino que ha sido clave en los mayores logros de la selección chilena:

Copa América 2015 (Chile) – Campeón

– Campeón Copa América 2016 (EE.UU.) – Campeón

– Campeón Copa Confederaciones 2017 (Rusia) – Subcampeón

Estos títulos consolidaron su legado como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol chileno.

Un fichaje esperado y una planificación ambiciosa

Tras semanas de negociaciones, Universidad Católica oficializó el regreso de Gary Medel como refuerzo para la temporada 2025. Su llegada como agente libre se concretó luego de rescindir su contrato con Boca Juniors, donde jugó por seis meses en su última etapa. Con un emotivo video en redes sociales, el club destacó su trayectoria en la UC y la selección chilena, subrayando su importancia como referente.

Este fichaje se enmarca en la planificación del club, que busca fortalecer su plantilla de cara a las competiciones del año, incluyendo el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Medel, quien acordó un salario mensual de $50 millones por un año, será un pilar en el equipo que enfrentará a Palestino en la fase previa del torneo continental. Además, su retorno coincide con la inauguración del nuevo estadio de la UC, el Claro Arena, lo que hace aún más simbólica su vuelta.

El futuro con la Universidad Católica

Con su retorno al fútbol chileno, Medel busca aportar su experiencia y liderazgo a un plantel que aspira a volver a los primeros planos del fútbol sudamericano. “Estamos trabajando para mejorar, tenemos un gran equipo y convicciones muy grandes para este año”, comentó el futbolista sobre los desafíos del club para la temporada 2025.

Su polivalencia en el campo le permitirá a la UC contar con una pieza clave tanto en la defensa como en el mediocampo. Su carácter competitivo y capacidad de liderazgo serán fundamentales para la consolidación de un equipo que busca recuperar su mejor versión.