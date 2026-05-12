Presidente Kast defiende postura del Mineduc de pausar traspasos a SLEP: “Si no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar”

José Antonio Kast reiteró que los derechos sociales no se verán afectados por los recortes ordenados en el Ministerio de Educación.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast defendió la postura de la ministra de Educación, María Paz Arzola, de pausar el traspaso de colegios y liceos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para concretar eventuales cambios al sistema.

El mandatario indicó que el foco está puesto en los estudiantes, por lo que “podemos estar discutiendo si es SLEP sí, si SLEP no, pero si los alcaldes quieren entregar la escuela, porque tienen deuda o no las quieren entregar porque invirtieron mucho, pero perdemos el foco”.

“Y a muchos alcaldes les digo, hoy día usted que traspasó, ¿sus niños están mejor, están igual o están peor? Y no hay una conclusión clara, en algunas partes puede que estén mejor, pero en muchas partes puede que no estén mejores“, agregó el presidente Kast.

Kast apuntó que “cuando uno tiene una política pública tan importante como la que se generó en el tema de admisión, en el tema de los SLEP, uno en algún minuto tiene que decir, evaluemos. Todos necesitamos, a veces, evaluar lo que estamos haciendo. ¿Por qué no?”

En esta línea, el jefe de Estado defendió la política del Mineduc, a cargo de Arzola, de paralizar los traspasos, aseverando que “yo le agradezco a la ministra, dijo, estamos viendo cómo evaluar lo que ha sucedido y si seguimos avanzando en la misma línea o no. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos, pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar”.

Junto con ello, José Antonio Kast reiteró que los derechos sociales no se verán afectados por los recortes ordenados en el Ministerio de Educación: “El presupuesto de Educación es de los más grandes del presupuesto. Y cuando algunos dice van a recortar, no, si nosotros no vamos a quitar ningún derecho social, pero administrémoslo mejor. ¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien?”