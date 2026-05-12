Tentativa de femicidio contra Stephanie Vaquer: luchador es condenado a más de 12 años de cárcel

La ex pareja de Stephanie Vaquer, quien es conocido como Cuatrero, conoció su sentencia este martes tras ser declarado culpable por violencia intrafamiliar.

La justicia de México condenó a 12 años y ocho meses de cárcel a Rogelio Reyes, luchador conocido como Cuatrero, tras ser declarado culpable de los delitos de tentativa de femicidio y violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

A esta sentencia, se le descontarán los dos años que el mexicano estuvo en prisión preventiva. No obstante, la defensa de Reyes afirmó que solicitarán una reducción de la condena por buena conducta.

Fue en marzo de 2023, cuando la luchadora nacional denunció a su pareja de ese entonces, quien la golpeó y la intentó estrangular. Como prueba de ello, publicó una serie de fotografías de lesiones en su cuello.

Ante esto, las autoridades mexicanas capturaron a Cuatrero el 11 de marzo de aquel año y lo trasladaron al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde permaneció en prisión preventiva hasta marzo del año pasado.

Finalmente, después de la audiencia que se llevó a cabo el 5 de mayo, la justicia mexicana lo declaró culpable del delito de femicidio en grado de tentativo y violencia intrafamiliar, cuya condena se dio a conocer este martes.

La ocasión en que Stephanie Vaquer abordó el complejo episodio que vivió con su ex pareja

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Stephanie Vaquer se refirió a la tentativa de femicidio que protagonizó su ex pareja y emitió un potente mensaje.

“Un abrazo enorme a todas, en especial a las que, igual que yo, denunciamos bajo miedo y amenazas. Él sigue libre, pero yo sigo viva y seguiré peleando por la verdad y por la justicia hasta el final“, sostuvo en ese entonces la luchadora de WWE, quien también es conocida como La Primera.