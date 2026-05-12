Telecanal llega a su fin: CNTV caduca todas las concesiones digitales y las reasignará vía concurso público

El CNTV resolvió caducar las concesiones digitales de la señal debido a reiterados incumplimientos, como la falta de cobertura exigida por la Ley de Televisión Digital, retransmisiones no autorizadas y señales inactivas en diferentes ciudades del país.

Un golpe a la TV chilena se dio a conocer durante la jornada, luego de que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolviera por unanimidad caducar todas las concesiones digital de Canal Dos S.A., empresa operadora de Telecanal, cuya determinación responde al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Televisión Digital.

Esta medida corresponde a la máxima sanción que contempla la normativa y afecta a siete concesiones, las cuales tienen lugar en Arica, Iquique, Antofagasta, Chuquicamata, Copiapó, La Serena y Santiago.

De acuerdo al CNTV, la mantenía inactivas seis señales en la zona norte y no inició transmisiones en su segunda señal en Santiago, ignorando plazos legales vencidos desde 2023 y 2024. “A esto se sumó la desatención a instrucciones del Consejo por retransmisiones de terceros y la falta de entrega oportuna de información financiera a la CMF”, expusieron a través de un comunicado.

Lo anterior, a pesar de que la empresa ya había recibido una sanción de amonestación en 2022 y una multa de 50 UTM en 2024 por las mismas causas.

La justificación del CNTV para caducar las concesiones a Telecanal

El organismo también constató que la empresa “incumplió las instrucciones ordenadas por el órgano regulador tras la sanción por retransmisiones de señales de terceros. No obstante, el Consejo desestimó aplicar una nueva sanción por esta conducta al haberse dictado ya la caducidad total de las señales de la concesionaria”.

Respecto al punto anterior, el CNTV enfatizó que “la vigencia de estas medidas no queda supeditada a la resolución de eventuales recursos de apelación que los concesionarios interpongan ante las Cortes de Apelaciones”.

El Consejo también abordó un informe de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) sobre la información del cuarto trimestre del 2025.

“El informe consigna que Canal Dos S.A. no entregó oportunamente dicha documentación. Si bien este hecho facultaba el inicio de un nuevo procedimiento sancionatorio, el Consejo optó por no instruirlo debido a la extinción previa de las concesiones por incumplimiento de la Ley de Televisión Digital”, mencionaron.

De esta manera, a partir de hoy, el CNTV tiene 30 días para llamar a concurso público y asignar estas nuevas frecuencias, pudiendo postular cualquier interesado que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa vigente.