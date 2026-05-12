La reacción de Américo tras quedar con arraigo y prohibición de acercarse a Yamila Reyna

Américo fue formalizado este martes por la causa de violencia intrafamiliar contra su ex pareja, Yamila Reyna.

Este martes, el cantante nacional, Américo, cuyo nombre real es Domingo Vega Urzúa, fue formalizado por violencia intrafamiliar contra su ex pareja, Yamila Reyna.

Tras la audiencia, que tuvo lugar en la comuna de San Javier, en la Región del Maule, Américo atendió a la prensa y se refirió escuetamente al caso, manifestando que está “tranquilo” y que asistió por responsabilidad y respeto con el proceso.

“Evidentemente estoy aquí en lo que tiene relación a la responsabilidad, al respeto, a la seriedad que esto tiene y es donde me mantuve desde el principio, y donde me voy a seguir manteniendo”, expresó a la salida del Juzgado de Garantía de San Javier. Tras ello, agregó que está “todo tranquilo, muchas gracias”.

Las medidas cautelares que se decretaron para Américo tras formalización por VIF contra Yamila Reyna

En lo que respecta a la formalización de Américo, desde fiscalía señalaron que se “logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas en la comuna de San Javier, lo que hemos hecho es formalizar por ambos delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y daños (materiales)”.

En este marco, el tribunal decretó que el cantante quedara con las cautelares de arraigo nacional, además de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

Ante esto, el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, sostuvo que “se decretaron las cautelares que pedimos, el objetivo es dar protección a la víctima, prohibición de comunicarse y de acercarse y de arraigo, se le impide viajar salvo que realice un trámite previo de establecer una caución de 5 millones de pesos, que es preliminar para estos tres viajes en el mes de mayo y junio”.

Sobre la prohibición de acercarse y de comunicarse con la víctima, el persecutor expuso que “implica no realizar ningún tipo de cometario ni directa ni indirectamente, ya sea en persona o no”.