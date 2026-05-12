Steinert pide “cautela” y esperar “una conclusión” tras nuevos antecedentes sobre muerte de carabinero en Puerto Varas

Entre los nuevos antecedentes de la investigación, figura que llamada que alertó sobre el procedimiento policial en que el carabinero fue herido, provino de su celular.

En momentos en que las diligencias investigativas por la muerte del carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas el pasado 11 de marzo no han logrado establecer la participación de terceros, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (IND), pidió tratar con cautela los nuevos antecedentes.

Fue el día del cambio de mando presidencial que el sargento segundo quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en un procedimiento policial originado por personas bebiendo en la vía pública.

Steinert tras asumir formalmente su cargo se trasladó a Puerto Varas junto al general director de Carabineros Marcelo Araya. Cuando el uniformado falleció, casi una semana después, el presidente José Antonio Kast comprometió los esfuerzos necesarios para dar con los responsables del crimen.

A dos meses de lo ocurrido, sin embargo, no hay indicios que apunten a terceros, según reveló T13 en la noche del lunes. La llamada que alertó al 133 de Carabineros sobre las personas bebiendo alcohol en la vía pública, provino de un teléfono asociado a Figueroa, que luego fue hallado en su mochila sin un chip. Esto último, en un principio, dificultó que la institución policial pudiera identificar el número del que salió la llamada.

Adicionalmente, se estableció que el disparo que hirió a Figueroa fue percutado desde su arma de servicio. Hasta ahora, además, no se ha hallado material genético de terceros en esa arma, pese a que ésta fue analizada incluso con muestras tomadas del funcionario policial que acompañaba a Figueroa ese día.

Steinert pide cautela y madre del carabinero niega suicidio

Consultada por estos antecedentes a su salida de la sede del Congreso en Santiago, Steinert recordó que se trata de una investigación reservada y pidió “tener cuidado”. “Efectivamente, somos querellantes, pero en ese sentido esperar y tener cautela, mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público. En cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal, yo prefiero ser más cauta“, complementó.

“Reitero, es una investigación reservada; por ahora no me voy a pronunciar sin perjuicio de que efectivamente somos querellantes, pero es muy delicado, así que vamos a esperar hasta tener una conclusión final”, insistió.

La madre del uniformado, Marlene Manquemilla, descartó la hipótesis de un suicidio. “Está todo mal hecho. Porque tienen evidencias y no las quieren dar. Por eso estoy pidiendo que cambien a la fiscal. Mi hijo no se mató, a mi hijo lo mataron“, dijo a Meganoticias.

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