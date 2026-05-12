Diego Masola, country head de Scotiabank: “Es probable que en 2026 Chile crezca bajo el 2%”

El vicepresidente ejecutivo y country head para Chile y Uruguay de Scotiabank estuvo presente en el Chile Day 2026 en Toronto. Desde allí destacó las reformas procrecimiento que impulsa el Gobierno y afirmó que, de aprobarse, el país podría crecer sobre el 3% hacia 2028.

Con una jornada dedicada a la minería concluyó el Chile Day 2026, encuentro que reunió a autoridades nacionales, ejecutivos, inversionistas y empresas tanto en la capital financiera de Canadá como previamente en Nueva York. En ambas ciudades se discutió sobre el futuro de la economía chilena, las reformas impulsadas por el Gobierno y las oportunidades en áreas como obras públicas, extracción de minerales críticos y desarrollo energético.

Uno de los asistentes que siguió con mayor atención las exposiciones en Toronto fue Diego Masola, EVP y country head de Scotiabank para Chile y Uruguay, uno de los principales bancos de Canadá y también con fuerte presencia en el país.

Consultado por EL DÍNAMO sobre la relevancia del Chile Day en Toronto para fortalecer la relación económica entre Chile y Canadá, el ejecutivo afirmó que “Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile, con cerca de US$40 mil millones en inversión, principalmente en el sector financiero con Scotiabank y en minería con empresas como Teck Resources, Lundin Mining y Capstone Copper”.

Masola agregó que “al existir ese nivel de inversión, la relación tiene que ser fluida. Además, el Tratado de Libre Comercio entre ambos países ya tiene 30 años y ha generado una hermandad que debe mantenerse. Traer el Chile Day a Toronto es parte de garantizar, en el largo plazo, que los canadienses sigan invirtiendo en Chile, manteniendo informados tanto a canadienses como a chilenos sobre lo que está haciendo cada uno y acercando a las principales autoridades del gobierno chileno a Canadá”.

—Este año el encuentro está fuertemente marcado por la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno chileno. Desde la mirada de Scotiabank, ¿cómo perciben el interés de los inversionistas extranjeros frente a esta agenda de reformas?

“Creo que a todos les pareció que el gobierno va en el camino correcto en términos de recuperar la productividad, atraer nueva inversión y aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Venimos de años con un PIB bajo el 2%, y creemos que la baja de impuestos corporativos y la sostenibilidad tributaria en el largo plazo son dos de las medidas más importantes para atraer inversionistas, especialmente nuevos actores. En ese sentido, me parece muy positivo lo expuesto, porque toda la propuesta tiende a mejorar las condiciones de inversión, especialmente al acelerar la permisología y reducir impuestos en la construcción, que es una de las principales áreas de generación de empleo. Desde la mirada de los inversionistas extranjeros, creo que la propuesta ha sido recibida positivamente”.

—¿Cómo evalúan desde Scotiabank el ambiente político y legislativo en torno a esta reforma? ¿Existe confianza en que Chile pueda recuperar inversión de largo plazo?

“Creo que Chile nunca perdió la capacidad de atraer inversión. El tema es que hoy existe un pipeline enorme de proyectos y, para que puedan concretarse en plazos razonables, necesitamos acortar la permisología. Eso permitiría que el país crezca más rápido.

En lo político y legislativo, Chile es un país muy democrático, que históricamente se ha manejado mediante consensos. Hay que dejar que la democracia funcione. No sabemos cómo terminará finalmente la ley, porque durante la tramitación en el Congreso puede sufrir modificaciones, pero sí puedo garantizar que, dentro del ambiente democrático que existe en Chile, la ley que salga será fruto del consenso y de las mayorías”.

—Scotiabank ha definido para 2026 una estrategia enfocada en crecimiento, eficiencia y profundización de la relación con clientes. ¿Cómo conversa esa estrategia con un eventual nuevo ciclo de inversión en Chile?

“Desde el banco estamos impulsando fuertemente la digitalización, el uso de inteligencia artificial y la mejora de nuestros ratios de eficiencia. Además, estamos muy enfocados en fortalecer la relación con los clientes, facilitando su operación con nosotros y reduciendo fricciones. Eso conversa completamente con un nuevo ciclo de inversión. Si Chile crece, Scotiabank crece. Estamos presentes en industrias clave para el país, como minería, vitivinicultura, agricultura, turismo y salmonicultura. Si esas industrias crecen, el banco también crece”.

—Desde la perspectiva bancaria, ¿qué sectores económicos podrían verse más beneficiados si el Plan de Reconstrucción Nacional avanza en el Congreso?

“Lo bueno de este programa es que beneficia transversalmente a distintos sectores. La baja de impuestos y una mayor previsibilidad tributaria son positivas para todas las industrias, aunque creo que la construcción y el mercado inmobiliario podrían ser los más favorecidos en el largo plazo”.

—En Toronto participan fondos de inversión, actores mineros y grandes gestores de capital. ¿Qué inquietudes o preguntas aparecen con más frecuencia cuando se habla hoy de Chile en este tipo de encuentros?

“Lo que más aparece es la necesidad de previsibilidad y que las políticas o regulaciones no cambien las reglas del juego con demasiada frecuencia. Lo que busca el inversionista es contar con reglas claras y de largo plazo para proyectar cuánto podrían rendir sus inversiones y en qué horizonte. Mientras más previsibles seamos, más inversión extranjera llegará”.

—Canadá es uno de los principales inversionistas extranjeros en Chile. ¿Ve espacio para profundizar esa relación en áreas como infraestructura, minería, energía o tecnología?

“Los actores que hoy están presentes en Chile todavía tienen espacio para seguir creciendo en minería, infraestructura, utilities, agua y energía eléctrica. En nuestro caso, desde las finanzas, creemos que el país tiene un futuro muy prometedor gracias a dos commodities fundamentales para el futuro del mundo: el cobre y el litio. Si esas industrias crecen, el efecto se derrama hacia toda la economía, incluida la industria bancaria”.

—¿Qué impacto podría tener esta discusión legislativa sobre las expectativas de crecimiento y crédito para 2026 y 2027?

“Si el proyecto se aprueba de forma similar a como fue presentado y no experimenta cambios drásticos, creo que ya en 2027 podríamos comenzar a ver los primeros resultados positivos. En 2026 probablemente ya no alcancen los tiempos. Nosotros esperamos que este año Chile pueda acercarse a un crecimiento del 2%, pero considerando el escenario global y el costo del petróleo, es probable que en 2026 el país crezca bajo el 2%. Para 2027 esperamos una expansión de entre 2,4% y 2,6%. Si esta ley avanza en la dirección correcta, probablemente estaremos en la parte alta de esa proyección y hacia 2028 podríamos superar el 3%, llegando incluso a un rango de entre 3% y 4%, que es lo que Chile necesita para volver a destacarse internacionalmente”.