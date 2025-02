El duro presente de Nicolás Jarry y cómo queda en el ranking ATP tras ser eliminado del Chile Open: “Me angustia mucho”

Actualizado el 26 de Febrero de 2025

La segunda raqueta nacional manifestó su tristeza tras su complejo inicio de año, lo cual podría significar un abrupto descenso en su ranking, considerando que en las próximas semanas defiende una gran cantidad de puntos ATP.

Nicolás Jarry (45° ATP) vive un clavario en la temporada 2025, luego de no poder mostrar su mejor tenis en la gira sudamericana, en la cual casi no sumó puntos, cuya crisis se acrecentó tras caer eliminado en la primera ronda del Chile Open 2025.

La segunda raqueta nacional se inclinó ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (69°) por 7-5, 3-6 y 6(9)-7, en una dolorosa derrota que evidencia su complejo momento, que partió tras su gloriosa semana en el Masters de Roma en 2024.

Nicolás Jarry volvió a cometer una gran cantidad de errores no forzados y no pudo aprovechar sus oportunidades en el duelo. De hecho, en el tiebreak estuvo 5-2, sin embargo, una serie de errores lo condenaron para finalmente perder la definición del tercer set.

En aquella manga, incluso tuvo tres match points, los cuales no pudo capitalizar y dejó ir la oportunidad perfecta para retomar confianza, considerando que en este torneo contaba con todo el apoyo del público.

El lamento de Nicolás Jarry tras su temprana eliminación del Chile Open 2025

Tras su derrota a manos de Camilo Ugo Carabelli, el nieto de Jaime Fillol se sinceró en conferencia de prensa: “El primer set jugué muy muy mal, muy por debajo de lo que estoy entrenando y eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza”.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy”, expresó.

“Me sentí mal en el primer set, no pude hacer mi juego, recién en el tercero estuve decente y tuve mis chances, pero no se me dieron y queda seguir viviendo este camino largo”, lamentó el chileno.

Tras esta dura derrota, Nicolás Jarry se mantiene en el puesto 45° del ranking live (por ahora), y de cara a las próximas semanas deberá prepararse para iniciar la gira de cemento en los Masters de Indian Wells y Miami.

Un complejo escenario, puesto que la segunda raqueta nacional defiende 200 puntos tras alcanzar los cuartos de final en el certamen de Miami. En caso de que no los pueda revalidar, podría sufrir un duro descenso en su ranking, e incluso, podría salir del top 60.