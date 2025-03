“Él invitó a solucionar esto a puñetes”: Alfredo Stöhwing desmintió agresión a Aníbal Mosa

13 de Marzo de 2025

El ex presidente de Blanco y Negro negó la agresión que denunció Aníbal Mosa y lo acusó de montar "un show patético".

El ex presidente de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing desmintió este jueves la versión que entregó el actual timonel de la concesionaria, Aníbal Mosa, sobre el incidente en el que aseguró que fue golpeado por el director del bloque Vial, Carlos Cortés.

Stöhwing negó de plano que Cortés golpeara a Mosa y, de hecho, acusó al actual presidente de Blanco y Negro de provocar de manera reiterada al director.

“Mosa dijo que quería hablar del gerente de operaciones y Cortés le dijo que no tenía antecedentes de candidatos, no podía pronunciarse. Pidió antecedentes pertinentes, y se exaltó Aníbal Mosa, no dio lugar a esa petición, y me consta que Mosa le ofreció solucionar el tema a golpes en dos oportunidades. Estuvo propuesto por Mosa, Cortés no hizo la proposición”, aseveró el ex timonel.

“Se produjo el entrevero, se acercaron mutuamente y en algún momento Cortés se abalanza un poco más hacia adelante. Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo y se cae. Eso fue todo. No hubo golpes de por medio“, precisó Alfredo Stöhwing.

Al respecto, aseguró que “la responsabilidad es de Mosa, que lo invitó dos veces a batirse a golpes afuera de la Casa Alba. La reunión después prosiguió y la votación se hizo”.

Alfredo Stöhwing habló de “un show patético” por parte de Aníbal Mosa

Respecto de la supuesta agresión que denunció el presidente de Blanco y Negro, el directivo de Colo Colo reiteró que “Cortés no propinó un golpe. Mosa se levantó alterado, gritando, que llamen a los Carabineros. Fue bastante ridículo“.

“Yo trato de ser tranquilo, apaciguar los ánimos, pero esto es un show patético. No tiene nada. Es todo totalmente falso, un espectáculo triste del presidente de Colo Colo. Me da pena en ese sentido”, enfatizó a continuación.

Dijo también que con el propósito de demostrar lo que realmente ocurrió “las imágenes serán importantes, solicitaremos que se revelen. Quien tiene coraje e invita a los golpes, no puede quejarse de los golpes. Él invitó a solucionar esto a puñetes, lo que no se produjo porque los sujetaron”, sostuvo.

Aseveró además que “en los audios se escuchará la provocación en que condujo la situación irritante Mosa, Cortés tuvo paciencia para pedir antecedentes, los que eran negados. Eso estará claramente, insultos y groserías. Debe estar el video porque habían tres directores online, deben esclarecer lo que les digo“, concluyó Alfredo Stöhwing.