Nuevo México, el estado que se beneficia de la guerra en Irán (y la incómoda posición que enfrentan las autoridades demócratas)

El efecto derivado de la crisis petrolera mundial no termina de convencer a las autoridades demócratas, que abogan por reducir la dependencia al crudo.

El estado de Nuevo México se convirtió en uno de los beneficiarios de la guerra que Estados Unidos, mantiene desde febrero con Irán, al ser el segundo productor de petróleo en el país.

Sin embargo, según revela Associated Press, el efecto colateral no termina de convencer a los administradores demócratas del estado, que han debido servirse de la bonanza económica para financiar una serie de beneficios sociales, pese a estar en desacuerdo con la guerra y a abogar por la reducción de la dependencia a los combustibles fósiles.

“Es difícil para la gente pensar: ‘¡Qué bien, tenemos esta ganancia inesperada!’, mientras que al otro lado del mundo están matando niños”, reconoció la candidata a gobernadora, de tendencia demócrata Deb Haaland a AP.

Y es que por cada variación en el precio medio anual del petróleo este estado, Nuevo México puede recibir 59 millones de dólares extra en los impuestos y regalías derivados del crudo. Por ende, se proyecta que los ingresos anuales superen los 850 millones de dólares para el año fiscal que finaliza en junio.

Los ingresos estatales provenientes del negocio del crudo, a su vez, son redirigidos a programas que cubren matrículas universitarias, alimentación escolar y seguros médicos. De todas maneras, un mecanismo que ha permitido reducir la incomodidad de los demócratas, debido a que ayuda a dejar de depender del petróleo, es el depósito de estos recursos en cuentas fiduciarias. Esto, a su vez, genera una nueva fuente de ingresos no relacionada directamente con el petróleo.

Los republicanos en carrera para gobernar Nuevo México, no obstante, proponen aprovechar la bonanza petrolera para eliminar o reducir los impuestos sobre la renta personal y redestinar los ingresos extra del petróleo para fortalecer la infraestructura en las zonas de producción.