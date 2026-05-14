Jorge Quiroz defiende recortes en salud: “A veces, con menos recursos, se hace más”

Mientras la ministra May Chomali se cuadró con la postura expresada por su par de Hacienda, el Colegio Médico se declaró en “estado de alerta”.

AGENCIA UNO

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la política de recortes presupuestarios que ha implementado en las diversas carteras, que en el caso del Ministerio de Salud llega a los $413 mil millones.

Al respecto, Quiroz dejó en claro que “a veces uno, con menos recursos, hace más. Eso es un tema del Ministerio de Salud. Cada uno de los recortes o ajustes que se hacen quedan en manos de cada Ministerio, y cada uno va viendo qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y vamos a ir avanzando”.

En esta línea, el secretario de Estado planteó que “hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales, esto ha sido estudiado muchas veces por la Comisión de Productividad. Se han construido numerosos hospitales en Chile”, agregando que “pero cuando ves las tasas de ocupación y cómo se ocupan los quirófanos, los equipos, hay subocupación comparado con el sector privado”.

Minsal detalla efectos de recortes de Hacienda

En una declaración pública, la cartera dirigida por May Chomali expresó que “el ajuste presupuestario acordado para el sector corresponde a un 2,5% y ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”.

El Minsal reconoció que “si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento”.

El ajuste del Hospital Sótero del Río corresponde a $3.182 millones, pero equivale sólo al 1,1% de su presupuesto operacional.

En el caso del Hospital del Salvador, el ajuste es de $2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto.

El Hospital Regional de Antofagasta registra un ajuste de $2.049 millones, equivalente sólo al 1,2% de sus recursos operacionales.

Respecto a la Atención Primaria de Salud (APS), el Minsal aseveró que se mantiene “intacta la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública”.

Colegio Médico se declara en “estado de alerta”

Frente a esta situación, Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, dejó en claro que el estamento se declara en estado de alerta ante la implementación de los recortes.

En entrevista con radio Cooperativa, Arriagada puntualizó que “si empieza a tocar la atención de los pacientes, tenemos que levantar la voz y ponernos detrás de los equipos directivos para defender el derecho a la salud de calidad y oportuna que este país se compromete a dar”.

La presidenta del Colmed detalló que el recorte para la atención primaria es del orden de 18.000 millones, lo que se suma a la nula expansión del per cápita en 2025.

“Hoy día lo que tiene que hacer el Ministerio es explicar cómo lo va a hacer, y creo que esa es la parte que nos falta. Se ha dicho acá que no se va a tocar la atención de pacientes y queremos saber cómo se va a hacer (…) Es difícil entender hoy día cómo se puede tener la atención primaria funcionando si es que efectivamente van a haber recortes. Veo poco espacio de recortes en la atención primaria”, sentenció.