Kaiser reconoce participación en “acciones obstruccionistas” en el Congreso durante gobierno de Boric

El excandidato presidencial del PNL instó al Frente Amplio y al Partido Comunista a decidir si “van a jugar el rol de interlocutores válidos o el rol de volver a ser los cabros de porquería que fueron hasta el 18-10”.

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, admitió en la tarde de este jueves haber participado en lo que denominó como “acciones obstruccionistas”, cuando era diputado y en momentos en que gobernaba Gabriel Boric.

Fue en conversación con radio Pauta, y abordando la reñida tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional del actual gobierno, que Kaiser reconoció haber ejercido este tipo de maniobras, aunque las diferencio de las que, a su juicio, está ocupando la oposición.

“Lo reconozco con todas sus letras, yo en algún momento participé de acciones obstruccionistas dentro del Congreso entre otras cosas, porque las iniciativas del gobierno de Boric eran horribles de malas, pero nosotros siempre estábamos buscando en algunas iniciativas algún punto de negociación a cambio de no ser obstruccionistas, queríamos algo”, sostuvo.

En ese sentido, acusó a las fuerzas opositoras de nunca haber “articulado un listado de demandas”. Luego instó al Frente Amplio y al Partido Comunista a “decidir qué rol quieren jugar, si van a jugar el rol de interlocutores válidos o si van a jugar el rol de volver a ser los cabros de porquería que fueron hasta el 18-10″.

Por otra parte, el exparlamentario se refirió a su relación con el gobierno de José Antonio Kast. “Nosotros, los nacional libertarios, por lo que es el tema de instalación, le dimos al gobierno tres meses y estamos todavía a 28 días para salir a sacarse un poco de la mugre“, advirtió. También sinceró que esperaba que el proyecto de reconstrucción contuviera cambios de mayor envergadura. “Nosotros habríamos esperado algo bastante más grande”, dijo.