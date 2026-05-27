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VIDEO – Revelan imágenes del momento exacto del golpe que recibió el diputado Javier Olivares en Olmué

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando el parlamentario asistió a una actividad organizada por el Club Deportivo Montevideo.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

A más de dos semanas de ocurridos los hechos, salió a la luz un video que registró el momento exacto en que se produjo el golpe que recibió el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares.

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando el parlamentario asistió a una actividad organizada por el Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué.

Según manifestó el legislador, la agresión se produjo en momentos en que compartía con otras personas al interior del recinto.

En su relato, el diputado Olivares manifestó que fue atacado por un grupo de sujetos, quienes lo golpearon con pies y puños.

El video del golpe al diputado Olivares

El registro del momento exacto en que se produjo el golpe al diputado Javier Olivares lo dio a conocer T13, y en él se lo observa al interior del recinto del club deportivo.

Tal como había manifestado el propio parlamentario, se puede comprobar que en ese momento se encontraba bailando y recibió un puñetazo desde un costado.

No obstante, la corta duración del video, de apenas cuatro segundos, impide ver qué ocurrió antes y después de la agresión.

La versión de Olivares de un ataque sin provocación y que habría tenido una motivación política, contrasta con el testimonio del presidente del Club Deportivo Montevideo, Claudio Gutiérrez, quien indicó que “se produjo un incidente con una de las asistentes al evento, a quien posteriormente el diputado dirigió expresiones ofensivas e insultos, situación que generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe de puño en el rostro”.

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