Cuáles son las patentes que tienen restricción vehicular este miércoles 27 de mayo

Carabineros y personal del Ministerio de Transportes son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este miércoles 27 de mayo rige nuevamente la restricción vehicular en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Se trata de una medida a través de la cual se busca reducir la contaminación atmosférica durante los meses de invierno y que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto.

Lo anterior, debido al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) implementado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Tanto Carabineros como personal de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia dispuesta en toda la Región Metropolitana son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida.

La restricción vehicular para este miércoles 27 de mayo

De acuerdo con el tipo de vehículo, algunos no podrán circular entre las 7:30 y las 21:00 horas. Otros tienen prohibición para hacerlo desde las 10:00, con límite a las 16:00 o 18:00 horas.

En el primer caso se encuentran los siguientes vehículos:

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde : 2-3

: 2-3 Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 : 2-3

: 2-3 Automóviles, station wagons y similares sin sello verde : 4-5-6-7

: 4-5-6-7 Motocicletas de años anteriores al 2002: 4-5-6-7

Respecto de aquellos vehículos sin sello verde, la autoridad recordó que tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera que sea el último dígito de la placa patente.

En cuanto a los vehículos que tienen prohibido circular entre las 10:00 y las 16:00 horas, se trata de:

Buses de transporte privado de personas sin sello verde , cuyas patentes terminen en los dígitos 4-5-6-7.

, cuyas patentes terminen en los dígitos 4-5-6-7. Buses interurbanos y rurales de pasajeros sin sello verde, con patentes terminadas en los dígitos 4-5-6-7.

Además, no pueden circular entre las 10:00 y las 18:00 horas aquellos vehículos de transporte de carga sin sello verde cuyas patentes finalicen en 4-5-6-7.

La multa por infringir la restricción vehicular oscila entre 1 y 1,5 UTM ($68.647 y $102.970), aunque su valor final depende de los juzgados de policía local.