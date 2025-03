Vuelve la calculadora de La Roja: los resultados que necesita Chile en la fecha 13 para seguir soñando en las Eliminatorias 2026

19 de Marzo de 2025

Chile necesita acercarse a la zona de repechaje, por lo que es vital que se den ciertos resultados en los otros partidos de Eliminatorias.

Este jueves se reanudan las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde Chile enfrentará a Paraguay con el objetivo de meterse de lleno en la lucha por la clasificación.

La Roja se encuentra en la posición 9° de la tabla, situación por la cual hay que sacar nuevamente la calculadora previo al crucial duelo en Asunción, ya que que también hay que tener el ojo puesto en los otros partidos que se disputarán en la fecha 13.

Los resultados que necesita Chile para seguir soñando en las Eliminatorias

Chile actualmente tiene 9 puntos y está a cuatro unidades de Bolivia, que es el país que se encuentra sacando pasajes para el repechaje. Considerando lo anterior, el Equipo de Todos debe vencer sí o sí a Paraguay para acercarse a dicha zona.

Con respecto a los otros partidos, Ecuador recibe a Venezuela, donde un triunfo de los locales ayudaría mucho para que la Vinotinto no se escape en la tabla, puesto que están un lugar arriba de La Roja. Además, Ecuador ya está encaminado a lograr su clasificación.

Otro duelo que incide en el futuro de la Selección Chilena es el que protagonizarán Perú y Bolivia en Lima. Lo ideal sería que los Altiplánicos no ganen, ya que si lo hacen sumarían 16 puntos y seguirían alejándose de los dirigidos por Gareca.

Mientras que los resultados de Brasil vs Colombia y Uruguay vs Argentina no influyen mucho, ya que estos cuatro equipos se ubican muy por encima de Chile.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026 previo a la fecha 13

¿Cuándo juega Chile vs Paraguay por Eliminatorias?

Chile se medirá contra Paraguay este jueves 20 de marzo por Eliminatorias a las 20:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción.