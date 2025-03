Atlético Bucaramanga vs Colo Colo por Copa Libertadores: a qué hora y dónde ver el debut de los albos por TV y streaming

31 de Marzo de 2025

Los albos quieren dar un buen espectáculo en su debut copero. Almirón puso la pelota contra el piso acerca de las expectativas.

Los albos se preparan para su debut en Copa Libertadores. Colo Colo ya se encuentra en Colombia para enfrentar a Atlético Bucaramanga, el último campeón del Torneo de Apertura en tierras cafeteras. En el papel, será el rival más accesible para los dirigidos por Jorge Almirón. El encuentro no solo será el primer partido del Cacique, sino que además dará inicio a los fuegos para todo el Grupo E, que cuenta con Racing de Argentina y Fortaleza de Brasil.

El vigente campeón del fútbol chileno viene de empatar 1-1 ante Palestino en la Liga de Primera, en un encuentro válido por la sexta fecha del torneo. Los leopardos, por su parte, vienen de derrotar 2-0 a Atlético Nacional en la fecha 11 del Torneo de Apertura 2025.

Las expectativas son altas, pues el equipo quiere repetir su aparición en cuartos de final en la Copa Libertadores.

“El piso, cada partido es el más importante, yo no me pongo presión. Simplemente me enfoco en el partido siguiente, porque es lo que me corresponde”, dijo Jorge Almirón, DT de los albos, en conferencia de prensa. “Los jugadores están muy bien, están bien entrenados, con mucha motivación de hacer un buen partido. Tenemos que pensar en esto, no pienso en mucho más. Si uno está bien preparado y está con los detalles a tope, puede competir“.

En el equipo colombiano se encuentra Luciano Pons, ex delantero de Universidad de Chile que no tuvo buen pasar en nuestro país y no logró marcarle a Colo Colo. Ahora en su nuevo club, el atacante registra un gol y una asistencia en 7 encuentros del torneo, marcando en la última victoria. “Vamos a enfrentarnos a un rival que fue campeón de Libertadores, el partido con Nacional lo teníamos que tomar como un partido importante, como una final y el equipo lo hizo así”, dijo en la previa.

Cuándo, a qué hora dónde ver en vivo el partido de Atlético Bucaramanga vs Colo Colo en Copa Libertadores

El partido entre Atlético Bucaramanga y Colo Colo en Copa Libertadores se jugará este martes 1 de abril a las 21:30 horas en el Estadio Montanini, Colombia.

El choque será transmitido en vivo por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que por cable se podrá ver en ESPN Premium. De manera online, el enfrentamiento estará disponible por chilevision.cl y en la plataforma de streaming Disney+.

Tras el encuentro Colo Colo deberá prepararse para enfrentar a Santiago Wanderers por Copa Chile el domingo 6 de abril, para luego disputar la próxima semana su partido ante Fortaleza de Brasil el jueves 10 de abril.