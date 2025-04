La autocrítica del supuesto vocero de la Garra Blanca tras incidentes en el Monumental y la polémica por su fallida invitación al Congreso

Garra Blanca. Agencia Uno.

Una gran polémica generó la fallida invitación del supuesto vocero de la Garra Blanca, Víctor Pérez, a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, en donde abordaron los incidentes que se registraron en el Estadio Monumental el pasado jueves, los cuales dejaron un saldo de dos hinchas fallecidos y la cancelación del partido de Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

En la citación inicial, se incluía el nombre de dicho integrante de la barra del Cacique, lo que pasaría a validar a la Garra Blanca como interlocutor. Sin embargo, luego del revuelo que causó esta situación Pérez fue borrado de la citación oficial, considerando también que se dio a conocer que tenía prohibición de ingresar a los estadios.

Tras las críticas que surgieron producto de lo anterior, la diputada Marisela Santibáñez explicó la citación, respondiendo una publicación del periodista Coke Hevia: “Es necesario exponer que no se invitó a nadie como vocero de la Garra Blanca”. En este sentido, enfatizó en que “un ciudadano común que fue testigo de una tragedia, de la muerte de un niño y una joven, demostró tener mayor voluntad de aportar que varias autoridades que ayer no llegaron a la Comisión de Deportes”.

Un antecedente importante es que a Pérez se le aplicó el código 102 de la Ley de Violencia en Los Estadios. De hecho, tiene dos castigos vigentes: uno rige hasta agosto de 2025 (por prender una bengala) y el otro hasta agosto de 2027 (por incumplir la prohibición).

El rol de Víctor Pérez en la Garra Blanca

Bajo este contexto, EL DÍNAMO conversó con Víctor Pérez, quien detalló cómo surgió la invitación, aclaró su rol en la Garra Blanca y manifestó la postura de la barra con respecto a los serios incidentes que perjudicaron a Colo Colo.

“Yo me contacté con Marisela Santibáñez, como es hincha de Colo Colo, la conocemos y ella siempre ha tenido lazos de amistad con gente hincha de Colo Colo. Me consultó el lunes, como yo ya salí hablando (en TV), si yo quería dar a conocer mi versión. Yo le dije si podía ser de forma online si es que quieren escuchar mi versión, obviamente”, partió diciendo.

“Tengo prohibición de ingreso, yo solamente voy al estadio a dejar los elementos de animación“, expresó, asegurando que no entró al Monumental el jueves. “Yo estando en una esquina del estadio, porque fui a dejar a mi polola, veo que la gente corre, que corren, me acerco y veo que está la embarrada con un carabinero. Entonces, después me entero que habían muerto dos niños”, añadió.

Sumado a ello, Pérez aclaró que no es el vocero de la Garra Blanca, como ha trascendido en diversos medios de comunicación, sino que el pasado viernes decidió entregar su versión en representación de un grupo de personas que organizan la barra.

“Nosotros hablamos todo eso (que iba hablar con la prensa). De hecho, la gente del club de adentro sabían que yo iba a hablar. A tal punto que ese día entramos al estadio por la calle Estadio Colo Colo con Marathon, fuimos a buscar a la prensa que estaba adentro del estadio, y salimos para que no nos vieran hablando adentro. Y acá estaba todo conversado de que una persona iba a ir a dar una versión de la Garra Blanca“, expresó.

La avalancha que enluta a Colo Colo y la invasión que puso en jaque su participación en Copa Libertadores

Con respecto a los llamados que hubo en redes sociales para hacer avalancha en ciertos sectores del estadio, Pérez aseguró que “nosotros como organización nunca hemos avalado de que hagan avalanchas, de que hayan disturbios, porque nos perjudica a nosotros como hinchas“.

De acuerdo a la versión del barrista, la Garra Blanca tuvo conocimiento de los hechos una hora y media antes del partido. “Acá el partido en sí no se tendría que haber jugado, porque ya había un antecedente de que habían muerto dos personas. Nosotros tenemos una llamada desde adentro del club de que nos llaman diciendo que habían muerto dos niños”, reveló.

Sobre aquella comunicación, Pérez comentó que “los mismos guardias de seguridad tienen contacto a modo personal con personas”.

“Cerca de las siete de la tarde, estando afuera del estadio, los muchachos empezaron a hablar, no, que suspendamos el partido, que vámonos con los bombos, vámonos con los elementos de animación… La organización fue de que los bombos se dejaran de tocar, la gente no iba a cantar más y la Garra Blanca se iba. Eso fue lo que la barra hizo”, sostuvo.

En el momento que la barra se fue con los elementos de animación, según relató Víctor Pérez, “aparecen todos estos cabros chicos que se meten a la cancha, que los tienen identificados, ya deben estar con código 102 (de la Ley de Violencia en Los Estadios), con la prohibición de ingresos, porque ellos invadieron la cancha y la rompen por el sector del Lautaro, ni siquiera en el sector de Arica”.

La autocrítica de la Garra Blanca tras los incidentes que provocaron la cancelación del partido entre Colo Colo y Fortaleza

Bajo este contexto, expuso que “la organización de la barra tendría que haber estado en el acrílico evitando que pasaran, pero la organización se había ido con los elementos de animación y estaban todos arriba en los murales. Esa es la autocrítica de nosotros y nosotros decimos ahí la cag… como hinchas, porque tendríamos que haber frenado eso”.

“La intención jamás fue parar el partido, como meterse a la cancha. Unos querían que se juegue, otros querían que el partido se suspendiera… en un grupo de personas siempre van a haber diversidades de opiniones”, agregó.

En cuanto a las duras sanciones que arriesga Colo Colo producto de lo anterior, Pérez dijo: “Cuando cometes un error, en este caso que fue la invasión a la cancha, tienes que asumir la responsabilidad y la culpa también. Nosotros dijimos ese día por el grupo, cuidado con parar el partido, evitemos que se lancen objetos a la cancha, evitemos que ingresen a la cancha, pero no podemos controlar a más de 4.000 personas en un sector”.

¿Por qué Víctor Pérez está con derecho de admisión en los estadios?

Según explicó Pérez, el primer código 102 que se le aplicó fue en 2022, tras ser sorprendido prendiendo una bengala estrobo durante el partido contra River Plate por Libertadores.

Tras ello, habría sido notificado que ya había cumplido la prohibición. Sin embargo, luego de asistir a un partido “el ex jefe de seguridad, Luis Urzúa, me expulsó del estadio de forma arbitraria, señalando que tenía 102 vigente”. En este contexto, se le aplicaron dos años más de castigo (hasta 2025).

Mientras que la otra sanción responde al ingreso que hizo al Monumental al partido contra Palestino, vulnerando todo el sistema de seguridad. “De Colo Colo llegaron a buscarme y obviamente me sacan del estadio. Ahí me aplicaron dos años más de derecho de admisión por acercarme a la inmediación del estadio”, cerró.