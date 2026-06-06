Amistoso entre La Roja y Portugal: a qué hora se juega y dónde verlo por televisión abierta

El partido entre la Selección Chilena y el Congo se disputará este martes 9 de junio en Francia.

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Un día después de que se reprogramó la sede del duelo entre La Roja y la República Democrática del Congo, La Roja jugará este sábado 6 de junio su partido amistoso con la selección de Portugal.

De acuerdo con lo ratificado, en definitiva la Selección Chilena y el equipo africano se enfrentarán en Orleans, Francia, el próximo martes 9 de junio, a las 14:00 horas de Chile.

Lo anterior, luego de que la primera opción para ese juego, la ciudad española de Cádiz, decidió negar la autorización por el brote de ébola en el Congo, cuyas autoridades pidieron restricciones sanitarias que imposibilitaron el duelo.

A qué hora y dónde ver el amistoso entre La Roja y Portugal

El amistoso internacional entre La Roja y Portugal corresponde a la Fecha FIFA previa al Mundial 2026 y se jugará en el Estadio Nacional do Jamor, de Oeiras, en el país europeo.

Las selecciones de Chile y Portugal se han enfrentado en cuatro oportunidades y hasta el momento los resultados favorecen a los lusos, con dos victorias y dos empates.

Según está previsto, el partido entre ambos seleccionados se disputará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile.

El encuentro será televisado por la señal abierta de Chilevisión y en el cable se puede seguir a través de ESPN.

Para ver este amistoso de La Roja online, los interesados pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.