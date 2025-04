La sorpresiva reflexión de Lionel Messi sobre Pep Guardiola: “Le hizo mal al fútbol”

El astro argentino repasó su estadía en el FC Barcelona y realizó un particular análisis sobre la estrategia del entrenador catalán.

Lionel Messi. Captura.

En el epílogo de su exitosa carrera, Lionel Messi repasó su etapa dorada en el FC Barcelona, donde se posicionó como uno de los menores futbolistas de la historia, cuyo proyecto lideró el entrenador Josep Guardiola.

Bajo este contexto, el astro argentino sorprendió con una particular reflexión sobre Pep, quien actualmente dirige al Manchester City de Inglaterra.

En conversación con el programa Simplemente Fútbol, Lionel Messi describió la estrategia de Guardiola como “un fenómeno, otra cabeza que ve cosas que otros no ven. Cambió el fútbol porque después de lo que hicimos nosotros todo el mundo lo quería copiar. Cambió el fútbol en esa época, porque en cada época fue diferente, pero a partir de ahí todo el mundo quería copiar a ese Barcelona”.

Sin embargo, la Pulga aseguró que “por otro lado, hizo mal porque todo el mundo quería copiar al Barcelona. Se juntó todo, la cabeza suya y los jugadores de ese momento. Creo que fue una juntada justa entre técnico y jugadores y por eso salió lo que salió”.

Tras las cuatro temporadas que el catalán estuvo al mando del FC Barcelona, el club logró una efectividad de 78% y ganó 14 trofeos, incluyendo dos Champions League y un Sextete.

Por otro lado, Messi afirmó que quiso volver al cuadro Blaugrana tras coronarse campeón del Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

“Tras el Mundial no podía verme en otro equipo europeo que no fuese el Barça. Mi objetivo era volver. Volver a mi casa, donde empezó todo. Pero desgraciadamente no pudo ser posible”, sostuvo el jugador de 37 años.

Con respecto a su decisión de jugar en la MLS, el delantero del Inter de Miami expresó que “venir aquí fue puramente una decisión familiar. Vinimos a Estados Unidos, a Miami, para vivir esta nueva experiencia“.