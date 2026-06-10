Cathy Barriga saca la voz ante proceso judicial: “No hay nada que devolver”

La ex alcaldesa sacó la voz tras visitar a su esposo, Joaquín Lavín León, quien cumple prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

AGENCIA UNO

Cathy Barriga se refirió al proceso judicial que enfrenta por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, tras su paso por la municipalidad de Maipú.

La ex alcaldesa sacó la voz tras visitar a su esposo, Joaquín Lavín León, quien cumple prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras ser formalizado por fraude al fisco y tráfico de influencias.

Tras abandonar el recinto, fue entrevistada por Hay que Decirlo de Canal 13, donde se consultó sobre los dineros involucrados en la acción judicial en su contra, indicando que “yo creo que no hay nada que devolver. Cada peso está gastado en los maipucinos. Como periodistas deben saber de la causa, los recursos están gastados”.

Pero esta versión no dejó contento al periodista e insistió en su postura, ante lo cual Cathy Barriga recalcó que “es súper importante lo que se les comunica a las personas. Esa nueva citación se debe a una apelación para incluir un punto en la discusión; no es nada oficial ni concreto, y ese tema lo tiene que ver la defensoría. Te invito a leer los 32 terabytes para dar una opinión”.

“No solamente hay que dar una opinión sesgada de lo que el querellante instala en algo que como defensa se realiza en un juicio. Es ahí donde se condena a las personas, no en un medio de comunicación”, argumentó Barriga.