Jorge Quiroz y su paso por Capuchinos: “No voy a hablar de historias de hace 25 años”

El ministro de Hacienda pasó dos noches en el otrora recinto penal, por orden de la actual titular de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, no quiso entregar mayores detalles sobre su paso por el anexo cárcel Capuchinos en 2003, cuando fue procesado en el Caso MOP-Gate.

Consultado sobre este episodio, el secretario de Estado expresó a la prensa que “es una historia antigua, de hace un cuarto de siglo”, apuntando que la información dada a conocer por La Segunda, “fue publicada incompletamente, porque el final es que la propia jueza Chevesich me absolvió completamente”.

Los periodistas pidieron a Jorge Quiroz profundizar en su postura, pero el titular de Hacienda fue tajante: “No voy a hablar de historias de hace 25 años”.

La participación de Quiroz en el caso se remonta a abril de 2003, cuando la entonces ministra en visita Gloria Ana Chevesich, actual presidenta de la Corte Suprema, lo sometió a proceso por el delito de estafa en perjuicio del fisco, además de ordenar el embargo de bienes por $10 millones.

Esto, en el marco de la arista Gerens del Caso MOP-Gate, por el contrato de consultoría por 36,7 millones de pesos, que habría sido abultado en 13 millones para pagar sobresueldos.

Por esta investigación el ministro Jorge Quiroz estuvo preso dos noches en el anexo Capuchinos, mientras que su defensa fue abordada por Gabriel Zaliasnik, actual embajador en Israel, quien apeló a “asimetría de información”, recalcando que el economista no había entregado su testimonio antes de su detención.

El periplo judicial finalizó recién en 2016, cuando la Corte Suprema ratificó la absolución de Jorge Quiroz, ya que no se acreditó “de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito”.

El máximo tribunal puntualizó que los sobresueldos fueron “ideados por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP”.